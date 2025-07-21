劉宇寧開唱飆36首歌！台下歌迷大叫被嫌吵…他直播霸氣挺：想喊就喊

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星劉宇寧同時活躍音樂與戲劇圈，昨日（20）完成在深圳的兩場「劉宇寧的2025巡迴演唱會」，儘管當地正受颱風影響大眾交通，但是演唱會近3萬人席位仍是兩日幾乎全滿。他不僅在風雨夜連唱36首歌，結束後還續攤開直播，寵粉到極點。

▲劉宇寧深圳巡演開唱，在風雨夜連唱兩天。（圖／翻攝自微博）

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劉宇寧從網紅歌手起家，不僅是陸劇歌曲的御用歌手，近年更成功跨界當起演員，從《長歌行》、《一念關山》、《珠簾玉幕》《折腰》、《書卷一夢》等，演技累積好口碑，微博超過2000萬粉絲追蹤。他這次演唱會唱滿36首歌單，更在台上親口承諾「等一下再開直播唱給大家聽」，演唱會結束後，立刻帶妝開直播與粉絲互動，笑說：「知道很多人搶不到票，我就開直播唱一首送給你們。」這段直播更超過1700萬觀看，數據驚人。

▲劉宇寧演唱會結束後帶妝開直播。（圖／翻攝自微博）

直播中，劉宇寧談到演唱會有歌迷大聲吼叫，有人怕吵摀住耳朵，他強調大家想法都沒錯，「你想喊就給我喊，因為你也是花錢買了票進來的，你想喊就給他喊，你管他們呢，當然摀耳朵也是你的權利」、「自己快樂最重要」，更呼籲大家「拒絕（精神）內耗」。

此外，劉宇寧自曝一早起來就腹瀉不斷，但演出過程依舊氣場全開。直播時他被問到還難受嗎？他表示「還行」，接著透露每個巡演城市都會連唱兩天，且一場就唱超過3小時，加上36首歌不少人氣陸劇歌曲，令現場歌迷直呼「值回票價」。