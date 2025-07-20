紐約捕獲野生「台灣大咖影后」！合照來者不拒　粉絲讚：怎麼能不愛

記者劉宛欣／綜合報導

第23屆紐約亞洲電影節（New York Asian Film Festival）近日熱鬧展開，吸引不少影迷前來共襄盛舉。而影展現場也驚喜出現台灣影后謝盈萱的身影，她雖然打扮低調，仍被眼尖影迷一眼認出，親民互動更是讓在場觀眾感動不已。

▲謝盈萱近日出席紐約亞洲電影節。（圖／翻攝自謝盈萱Instagram）

謝盈萱當天戴著鴨舌帽、身穿牛仔外套、短版上衣小露腹肌，氣質自然又不失時尚，雖低調現身觀影，依舊被粉絲瞬間認出。原來她為了觀察觀眾對她主演短片《護唇膏》的反應，特地低調現身會場。影迷們驚喜之餘紛紛要求合照、簽名，謝盈萱來者不拒，還主動與大家閒聊互動，足足停留超過半小時才離開，讓影迷大讚：「怎麼會有人不愛謝盈萱！」

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▲許多影迷巧遇謝盈萱，激動透過社群分享。（圖／翻攝自小紅書）

有影迷激動分享自己跟謝盈萱說，從《誰先愛上他的》開始喜歡她的，她很真誠地道謝，還提到現在台北房價太貴了，目前仍是租屋族。粉絲貼心祝福她早日買房，她也笑回「謝～謝～謝謝你～」，展現滿滿親和力。離開時，粉絲還叮囑她「多吃點」，謝盈萱則開玩笑回應：「來紐約有在努力吃！」

另一位幸運影迷也回憶當天參加《護唇膏》短片放映場時，原本只是「賭一把」，沒想到真的見到本人，她興奮形容謝盈萱「超級瘦、超級高，美得太突出」，現場還有人笑說她像是「女大學生」。謝盈萱耐心與每位粉絲拍照、簽名，還主動搭肩合影，讓眾人激動不已，影迷也透露，現場聊到謝盈萱未來的新戲，她本人也提到「有新劇快要播出」，還透露自己在紐約玩的很開心，只是社群會「晚一點更新」，笑翻眾人。