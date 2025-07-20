Haha兩間烤肉店賠錢宣告停業！　愧疚吐心聲「對不起合夥人鍾國哥」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星Haha（하하）靠著《Running Man》紅遍全亞洲，除了本業以外，他也經營了烤肉店副業，20日他在節目上，與先前曾登上《黑白主廚》的港點女王鄭智善見面，自2014年起開設烤肉店的他，經歷過不少波折，對著鄭智善坦言：「如果這次能順利把餐飲收掉，我真的再也不幹了，就算死也不做了。」透露出厭倦與疲憊。

▲Haha想把烤肉店全收起來。（圖／翻攝自YT）

Haha進一步吐露心聲：「我把兩家直營店收掉了，其中一家在明洞，但連隻螞蟻都沒來過，整整兩年都無法經營，想想那個月租金，我每天都在哭。」並補充說：「我身邊很多弟弟朋友都關店了，真的太辛苦了。」目前只剩一家分店，卻也人潮稀少，讓Haha內疚地說：「我對（合夥人）鍾國哥也很不好意思。每次說對不起，他都回『你有什麼好抱歉的』，讓我很感動。」金鍾國還開玩笑說「我七年前就已經把那筆錢當作打水漂了」。

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▲Haha與金鍾國合夥開烤肉店。（圖／翻攝自YT）

就在氣氛低落之際，Haha突然鼓起勇氣提議：「我現在做的是五花肉烤肉店，如果能和妳們的東坡肉來個合作，搞個一個月的快閃店應該會很有趣，拜託妳考慮看看。」說完他甚至緊張到雙腿發抖。主持人全炫茂一旁打趣：「你這是想搭順風車吧？」現場笑聲不斷。沒想到鄭智善聞言回應，：「我覺得蠻有趣的。」讓Haha當場開心到大喊：「這就對了，太爽啦！」