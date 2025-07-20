直擊／LE SSERAFIM再邀大咖到場！許光漢現身觀眾席熱舞　萬人嗨翻

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團LE SSERAFIM連續兩天在林口體育館開唱，繼第一天天后蔡依林到場觀看演唱會後，連「國民男神」許光漢也在20日驚喜到場，他低調地戴著鴨舌帽，親切與觀眾打招呼，引起全場觀眾尖叫。

▲LE SSERAFIM再邀大咖到場，許光漢現身觀眾席熱舞。（圖／讀者提供）



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許光漢過去曾與LE SSERAFIM合作舞蹈跳戰，這是5位女孩來台舉辦演唱會，他特地送上花籃到後台，卡片寫著「enjoy」，並附上多種台灣道地的零食，在演場會開始前先餵飽5位成員。

▲許光漢過去就跟LE SSERAFIM合作過。（圖／翻攝自LE SSERAFIM IG）



令粉絲驚喜的是，許光漢20日現身高台觀眾區，在眾人的呼喊下，LE SSERAFIM親自為他唱著歌曲〈Unforgiven〉，他則害羞地舉起雙手做出舞蹈動作，來場隔空合作，全場氣氛超嗨。

LE SSERAFIM人脈極廣，除了許光漢，蔡依林19日驚喜現身演唱會，她穿著細肩背心，面對鏡頭大方打招呼，更放送飛吻示愛，全場看到天后現身都相當驚訝，萬人熱烈尖叫聲幾乎掀頂。另外還有天團五月天送上花籃祝賀，跨國交流引起關注。