韓暴雨5天奪10命！徐孝琳受困災區「道路全沖毀」　親曝山中慘況

記者張筱涵／綜合報導

南韓出現200年一遇的極限暴雨，全境多地受災，截至20日清晨5時，這場大雨在短短5日之內奪走10條人命，另有9人失蹤。韓演員徐孝琳（서효림）於20日透過個人Instagram發文，親自報平安，透露自己受困於暴雨災區，並稱「目前因道路流失處於孤立狀態」，所幸村莊內無人員傷亡。

▲徐孝琳曝山中慘況。（圖／翻攝自Instagram／hyorim0106）



徐孝琳上傳滿是倒塌樹木和落石的道路照片，以及有車子被樹木推倒到房屋旁的照片表示：「電話現在才慢慢能接通，因為道路遭沖毀，整個地區被孤立。」她進一步補充：「停電、停水的情況還在持續中，很多人來電關心我們，真的很感謝，目前我們村子沒有傳出人員傷亡的消息，但鄰近村莊受災嚴重，第一次體會到山崩有多可怕。希望不要再有更多受害者了。」

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事實上，徐孝琳目前在首爾與位於京畿道加平的別墅之間往返生活，近來也透過YouTube頻道公開自己的鄉村生活，她於2019年與知名演員金守美（金秀美）的兒子鄭明鎬（정명호）結婚，兩人育有一女。婆婆金守美已於2024年10月過世。

▲徐孝琳。（圖／翻攝自Instagram／hyorim0106）