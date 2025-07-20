凱蒂佩芮開唱遇驚險意外！高空騎蝴蝶飛行「突下墜」全場嚇壞尖叫

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）近日展開巡演，上週在舊金山開唱，卻在演出高潮時驚傳驚險意外，讓台上台下都嚇出一身冷汗。她在演唱招牌勵志歌曲〈Roar〉時，搭乘一架巨大蝴蝶造型的空中機械裝置從觀眾席上方滑翔而過，氣氛High到最高點，沒想到這段演出突發狀況，道具竟突然下墜，讓她當場臉色大變，觀眾也驚叫連連。

▲Katy Perry近日正在展開巡演。（圖／翻攝自Katy Perry Instagram）

當時凱蒂佩芮一邊飛翔一邊遞出麥克風，要觀眾一同高唱「現在唱啦！唱呀！」，場面原本熱血澎湃，未料機械突然晃動，整個裝置急墜，她明顯失去平衡，身體一度搖晃，幾乎就要從高空跌落。現場粉絲紛紛驚呼，氣氛一度凝結，不過凱蒂佩芮隨即穩住身形，展現超強台風，毫不慌張地完成整段表演，贏得滿場掌聲。

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▲Katy Perry險些墜地。（圖／翻攝自Katy Perry Instagram）

演出結束後，Katy也在社群媒體限時動態分享自己驚魂未定的一刻，PO出臉部扭曲的搞笑照片，還幽默寫道「晚安舊金山」展現一貫的幽默個性和大將之風。雖然當時看起來相當驚險，但據知情人士透露：「她只是被晃了一下，並沒有真正受傷，也只停了一下就繼續唱歌，幾乎沒有中斷演出。」

▲Katy Perry發文幽默回應。（圖／翻攝自Katy Perry Instagram）