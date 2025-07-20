大炳逝世13年「小炳訴思念」　靠AI復刻合照：沒有一刻不想你

記者王靖淳／綜合報導

藝人大炳在2012年7月病逝於北京協和醫院，如今迎來過世第13年，弟弟小炳今（20）日凌晨透過臉書發文寫下對哥哥的思念，同時也附上一段自己用AI生成的影片，貼文及影片曝光後，讓不少人為之鼻酸。

▲小炳用AI還原兄弟倆的合照。（圖／翻攝自Facebook／小炳余俊賢）

小炳感性地表示，儘管時間過了13年，但內心始終無法放下哥哥，「7月20號凌晨2:07，你永遠離開了我，已經13年了⋯ 雖然過去13年了，但是我沒有一刻不想你。」談到自己用AI復刻兄弟倆的合照，小炳坦言，看到大炳在畫面中純真的笑容，不禁感到心疼，並驚訝於AI的技術，彷彿讓哥哥又回到他身邊，「看著影片裡面的純真的笑容，AI幫我們復刻的好好，好像真的看見你在微笑一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小炳發文寫下對哥哥的思念。（圖／翻攝自Facebook／小炳余俊賢）

小炳對於大炳在天堂的近況心存疑問，並在文末問道：「你在天堂一切都好嗎？」他也向已故的大S送上問候，希望哥哥能替他問候對方。他表示，無論是哥哥還是大S，一直都是大家心中的牽掛，「我們大家都很想念你們。」最後，小炳以一句「我愛你，我的哥哥」作為結尾，表達對哥哥的愛及思念。貼文曝光後，湧入大批網友按讚，同時也紛紛留言「懷念」、「離開的人，留下的愛，永遠存在我們心底。」