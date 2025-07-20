「工科女神」徐敏在年底預產期　孩子生父消失：腹中娃一天天長大

記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅徐敏在（現改名徐恩祐）曾出演戀愛實境秀《Heart Signal 3》，優秀外貌、反差的工作性質，被譽為「工科女神」，怎料，她後來染毒自毀前途，如今又爆出未婚懷孕，且孩子生父指控她跟蹤，處於斷聯狀態，她20日公開懷孕近況，承認還是聯絡不上男方，但腹中孩子一天一天在長大。

▲▼「工科女神」徐敏在懷孕但孩子生父消失。（圖／翻攝自IG）



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徐敏在自爆出懷孕後，孩子生父A男搞消失不願與她聯絡，男方反過來指控她跟蹤騷擾、非法拘禁、行使暴力等罪名，但徐敏在強調：「我只希望A男負起生父的責任，好好地進行對話。」如今A男持續斷聯，外界關注徐敏在的近況。

▲徐敏在透露近況，還是聯絡不上孩子生父。（圖／翻攝自IG）

徐敏在20日再度更新近況，透露孩子預產期是12月13日，「謝謝很多人為我擔心，孩子一天天逐漸長大中，很多人詢問（官司）進行狀況，所以我分享一下近況，依舊聯絡不到孩子的生父，他以跟蹤騷擾罪名起訴我，因此我無法聯絡他。」

字句間寫出無奈心情，徐敏在更表示收到許多朋友的舉報，孩子生父不斷散播關於她的謠言，正在考慮做出相對應的法律訴訟，她在PO文裡寫下：「如果有更多追加的舉報請訊息我，謝謝。」懷孕近況曝光，引起各界關心。