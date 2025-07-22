7月22日星座運勢／魔羯感情轟轟烈烈 天秤運勢全面飆升
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：創新發揮想法
感情：彼此互相觀察
財運：不宜過度幫人
幸運色：金箔色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
工作：小事不必掛心
感情：盡量建立信任
財運：錢不牽扯朋友
幸運色：紫晶色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：運途蒸蒸日上
感情：有望再進一步
財運：統整理財規劃
幸運色：霧藍色
貴人：處女
小人：雙魚
【土象星座】
工作：工作大有斬獲
感情：彼此轟轟烈烈
財運：號召賺錢夥伴
幸運色：茶綠色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：多花心思經營
感情：贏了理輸了情
財運：種植招財植物
幸運色：深棕色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：想法加以變通
感情：維持家庭和諧
財運：認真奮鬥賺錢
幸運色：天空藍
貴人：天秤
小人：金牛
【水象星座】
工作：少點同僚爭執
感情：堅持個人原則
財運：慎防有心人士
幸運色：珊瑚橘
貴人：獅子
小人：射手
工作：積極調適步調
感情：感情如膠似漆
財運：維持最初目標
幸運色：原木色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：更加專注投入
感情：問題要看長遠
財運：可祈福增運勢
幸運色：鐵灰色
貴人：雙魚
小人：魔羯
【火象星座】
工作：老闆訪視基層
感情：持續維持現況
財運：投資多方分析
幸運色：淺粉色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：維持職場圓融
感情：放下嚴格要求
財運：變換花費方式
幸運色：木紋色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：記得微笑上班
感情：彼此分享瑣事
財運：入帳金額縮減
幸運色：虎皮色
貴人：水瓶
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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