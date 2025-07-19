都美竹隔4年突登節目又爆內幕！親口吐吳亦凡性侵「選角誘騙」始末

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網美都美竹2021年因為揭發吳亦凡的性侵未成年惡行，一炮而紅，近日，她突然宣布加盟女性訪談類綜藝《嫂嫂請講》，節目海報為都美竹貼上「頂流終結者」、「18歲屠龍」等標籤，宣稱她將首次公開講述與吳亦凡的事件全過程。

▲都美竹被貼上「頂流終結者」標籤。（圖／翻攝自微博）

作為曾在吳亦凡性侵案中的當事人，都美竹的加入引發了廣泛討論，一部分支持者認為她勇敢揭露真相，希望節目能對女性自保起到警示作用。然而，部分輿論對她以「嫂嫂」身份亮相提出質疑，認為此舉可能模糊性侵事件的嚴肅性，甚至讓人有消費司法犯罪案件來博取流量的疑慮。

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▲都美竹上節目講受害過程引發兩極討論。（圖／翻攝自微博）

都美竹此前以性侵受害者形象爭取正義，現在卻以「嫂嫂」身份加盟綜藝，被部分網友指責，她在節目中透露吳亦凡以選角名義將她誘至家中聚會，醉酒後被迫發生關係，並拒絕吳方提出的2000萬元（約8200萬台幣）和解方案。

都美竹的綜藝亮相引發輿論兩極分化，部分支持者認為受害者不需要完美，隨時可以勇敢發聲，而批評者則指責她利用女性身份博取同情，並將案件娛樂化，部分網友發起「抵制嫂嫂請講」的話題討論。