「療癒歌姬」陳怡婷首度演唱會　四月爸爸才進加護含淚獻唱

記者葉文正／台北報導

出身《明日之星》，有「療癒歌姬」稱號的陳怡婷，今天首度與保吉祥集團合作，在台北國際會議中心舉行「歌之饕宴13-星光熠熠陳怡婷演唱會」，不僅綜藝大哥胡瓜合作相挺，好友曾瑋中與賴慧如也同台演出，但陳怡婷透露，四月時爸爸曾因為細菌感染引發敗血症，被醫院發病危通知，但如今爸爸還可以來演唱會分外感恩，也讓她忍不住激動落淚。

▲陳怡婷首度個唱熱淚盈眶。（圖／寶吉祥集團提供）

陳怡婷透露，之前爸爸因操辦外婆喪事，免疫系統低下，導致細菌入侵引發敗血症，四月多進加護病房，不僅裝葉克膜搶救，洗腎又被醫院發病危通知，五月多進普通病房，剛開始連手指頭都不能動。

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▲陳怡婷演唱會唱出心聲。（圖／寶吉祥集團提供）

陳怡婷轉述爸爸心情：「他蠻失落，之前連沒力氣移動屁股，前幾天爸爸也很擔心能不能到現場看演唱會，我跟他說，看到爸爸很努力我也很努力準備演唱會，所以爸媽家人都會來，有好幾首歌都是爸爸喜歡，或是爸爸教我唱過的，家裡兄弟姊妹很多，但今天要獻唱〈恩情無人可比〉給他，爸爸最疼的就是我，因為爸爸特別疼我，感受到濃濃爸爸的愛，很怕前面就哭了。」





▲演唱會樂團演奏與舞台效果相輝映。（圖／寶吉祥集團提供）

陳怡婷說，演唱會前不吃辛辣食物，每天早睡早起，籌備過程中，每天都要跑五公里，也游泳十趟，訓練體力，現在每天都吃保健食品，多喝水，還有蜂膠保養免疫力。他也很有誠意，把「長輩」請出來，為穿禮服節食很多天，也不吃澱粉，不喝糖類的飲料。雕塑出魔鬼身材。

▲實力派唱將曾瑋中演出令人動容。（圖／寶吉祥集團提供）

好友曾瑋中則說，跟陳怡婷認識非常久，都是選秀認識的，兩人比賽過程，瑋中只要陳怡婷就得回家，兩人一路過關斬將，陳怡婷也是比兩次才拿下冠軍。幸好成名曲《必巡》已經3千6百萬點閱，曾瑋中說：「我出道十年，台下有粉絲大合唱的歌，我終於失去了你，很開心，跟怡婷過來，都是從素人選手變成歌手。」