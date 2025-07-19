台巴跨海交流！精選「8台灣酷兒片」走向國際　集結金馬金鐘巨星

記者黃庠棻／台北報導

全球最大LGBTQ+、BL劇影音串流平台GagaOOLala，今年破天荒首度與南美洲最大的「里約國際酷兒影展Rio LGBTQIA+」合作，攜手拓展台灣酷兒影像與創作者於國際間的能見度。

▲最佳國際長片《Sally》。（圖／GagaOOLala提供）

影展已於7月3日至9日於里約熱內盧 CCBB RJ、Cervantes學院及義大利文化中心溫馨舉行，總計放映了138部影片，其中包括來自世界各地的11部國際長片、7部巴西本地長片與120部短片。本屆影展則由9位專業評審共同評選出「最佳國際長片」、「最佳國際短片」、「最佳巴西長片」、「最佳巴西短片」與「最佳里約短片」等五項大獎。

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獲得最佳國際長片的《Sally》為美國紀錄片導演三人組合以溫柔視角描繪女同志運動先驅Sally Gearhart的人生軌跡，是對酷兒歷史與女性主義精神的深情致敬。來自西班牙的《Solo Kim / Just Kim》則打敗眾多對手，拿下最佳國際短片，劇情聚焦一位未曾出櫃的跨性別青少年，在異鄉非法移民身分與照顧嬰孩的責任壓力下，壓抑自我認同的孤寂掙扎。

▲最佳國際短片《Solo Kim _ Just Kim》。（圖／GagaOOLala提供）

來自地主國巴西的創作者所拍攝的獲獎作品，精彩程度也絲毫不輸海外對手。最佳巴西長片得主《A Cigana》透過紀錄片形式，紀錄了來自皮奧伊州的非典型音樂人Benício Bem。他的旅程橫跨性別、文化與身份認同，是一場融合自我探索與東北巴西文化的靈性之旅。

▲最佳巴西長片《A Cigana》。（圖／GagaOOLala提供）

而短片《Vacas Brancas Preguiçosas / Lazy White Cows》則以社群媒體風格與諷刺筆觸呈現一名年輕的黑人學生稱一名同學為「懶惰的白牛」後，開始了一場虛擬的冒險，以避免被取消學業的突圍與自我辯證，獲得評審青睞奪下最佳巴西短片。

▲最佳巴西短片《Vacas Brancas Preguiçosas _ Lazy White Cows》。（圖／GagaOOLala提供）

最佳里約短片則由《Seu Corpo é Belo / His Body》獲獎，影片設定於1970年代的黑人靈魂音樂派對現場，將前男友重逢的情緒張力化為一段融合恐怖、浪漫與音樂元素的華麗短片，充分展現巴西影像敘事的風格張力與文化魅力。以上五部得獎影片作品風格與議題多元，展現全球酷兒影像的豐富面貌。

▲最佳里約短片《Seu Corpo é Belo _ His Body》。（圖／GagaOOLala提供）

作為本屆影展的官方合作夥伴之一，GagaOOLala不僅提供贊助支持，為評審選出的五部正式競賽得獎作品提供獎金之外，更會協助將該些得獎的作品，推廣到全世界，實質鼓勵全球創作者持續發聲與創作。此外，GagaOOLala更反向文化輸出，推出「2025里約同志影展 - GOL原創特映」單元，精選八部來自台灣的酷兒短片在線上展映。

▲《小光》。（圖／GagaOOLala提供）

片單包括講述一位被繼父性虐待的倖存者，在同志世界中尋找重生與被理解的故事的《小光》，由最近備受矚目的BL劇《向流星許願的我們》主角鍾岳軒擔綱主演；以多重性經驗探索慾望與孤獨為主題的大尺度短片《索多瑪的貓》。

▲《癡情馬殺雞》。（圖／GagaOOLala提供）

同志天菜王可元攜手為戲增肥12公斤的賴澔哲主演的《癡情馬殺雞》描述一段發生在同志三溫暖裡，出乎意料的情感連結，曾入選BFI Flare倫敦同志電影節與澳洲布里斯本同志影展等多個影展。

▲《癡情馬殺雞》。（圖／GagaOOLala提供）

還有周美玲導演所發起的《幸福選擇題五部曲》五部短片。包含金鐘獎得主黃冠智主演、黃鼎鈞執導，描寫同志身體焦慮與自信重建的《迷你鳥》；周美玲執導，討論同志婚姻與生育壓力的《偷一段幸福》；腐劇專門戶陳怡妤導演的《三人行不行》則講述一段女性作家因愛萌生性別認同懷疑的三角戀。

▲《迷你鳥》。（圖／GagaOOLala提供）

金馬獎女星丁寧主演的《孤鳥還鄉》與八點檔帥氣小生林佑星扮裝主演的《我是香香多桑》，兩部都是回望家庭與性別認同的動人敘事。這些電影，橫跨了愛情、親情、自我認同及性別議題，風格從寫實、黑色幽默到感性療癒，充分展現台灣酷兒影像的深度與創意。，讓國際觀眾有機會認識亞洲 LGBTQ+ 的多元敘事與文化觀點。

▲《索多瑪的貓》。（圖／GagaOOLala提供）