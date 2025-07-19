36歲西野加奈封麥6年回歸舞台！　「無濾鏡近照曝光」網：臉不一樣了

記者黃皓瑋／綜合報導

36歲的日本女星西野加奈（西野カナ），過去獲封為「女高中生教主」，有著超高人氣，然而她2019年突然宣佈無限期停止活動，隨後閃婚，直到今年（2025）6月才宣告復出。日前她久違地曬出工作照，吸引大批網友按讚，不過外貌變化也意外引發討論。

▲西野加奈久違曬出工作照。（圖／翻攝自西野加奈X）



日前西野加奈睽違7年再度登上音樂節目《MUSIC STATION》（Mステ），她也在個人官方X帳號曬出後台照，只見照片中的她身穿1套藍色連身洋裝，開心地與休息室門邊自己的名牌合影。貼文曝光後有部分網友表示：「她的臉變化太大了，以致於我得去Google搜尋她」、「她的臉看起來和以前不一樣了」，不過也有人大讚：「還是一樣可愛」、「依然很漂亮，唱歌也很好聽」。

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▲▼西野加奈6年前宣佈無限期停止活動。（圖／翻攝自西野加奈Facebook、X）



西野加奈上個月透過手寫信宣告復出，並透露會在7月5日、9月18日分別推出新單曲《EYES ON YOU》，以及EP《Love Again》。信中她也加碼宣佈，將在11月13、14日於橫濱體育館舉辦演唱會，消息一出引發大批歌迷期待。