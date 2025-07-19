張秀卿被爆「小12歲嫩尪本來是姪女對象」！　羅時豐揭內幕她當場變臉

記者蔡琛儀／台北報導

藝人羅時豐經營的YT頻道《大牛比較攬》中人氣單元《趣你家蹭飯》，走訪全台各地菜市場、隨機拜訪民眾並挑戰到粉絲家中蹭飯，最新一集中，羅時豐特別南下到台南歸仁，找來即將在8月23日於大台南會展中心舉辦入行45年首場個唱的多年老友、青梅竹馬的金曲歌后張秀卿作陪。

▲▼羅時豐南下找青梅竹馬張秀卿，笑料百出。（圖／《大牛比較攬》提供）

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兩人超過40年的交情，一見面就鬥嘴，羅時豐還爆料，當初張秀卿小12歲老公王國贊原本要介紹給張秀卿姪女，讓她一聽當場變臉，「是我姪女說他俗了！」張秀卿加碼爆料，其實當初也覺得老公土又俗，但兩人一起吃薑母鴨，酒精下肚後越看越對眼。

張秀卿還展現歸仁地頭蛇的功力，明明菜市場攤販都收攤了，硬是打電話把攤商給call回菜市場，還免費拿到魚和蝦，張秀卿驕傲地說：「我每次來買菜，他們整群全部工作都放下就跟在我後面，拿手機偷拍我，即使我穿得有夠醜。」

採買完，張秀卿帶羅時豐到台語歌手吳俊宏開的飯湯店下廚，兩人飯桌前話家常，張秀卿自曝剛出道時被唱片公司嫌醜，連上節目都要簾子遮住，讓她很自卑，沒想到羅時豐拿出張秀卿出道時第一張卡帶，上面清純可人的照片震驚在場所有人。

▲▼羅時豐、張秀卿突襲吳俊宏餐廳。（圖／《大牛比較攬》提供）

張秀卿透露年輕時曾經暗戀羅時豐，只是敗在腿太短，「牛哥看女生都是先看腿，認識了牛嫂之後，我就放棄了，因為牛嫂的腿都到我胸部了。」無情的自嘲讓全場大笑。羅時豐和張秀卿聊到爆笑連連，沒想到聊著聊著張秀卿突然落淚，「在我感情不如意的時候，牛哥、牛嫂就是我的靠山，他們都會很有耐心的聽我訴苦，甚至還為了我腳受傷過。」相當暖心。