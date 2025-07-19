Sweety驚喜合體！　劉品言挺孕肚同框曾之喬　網掀回憶殺

記者黃皓瑋／綜合報導

女星劉品言、曾之喬於2003年組成女團Sweety出道，雖然團體在4年後宣告單飛不解散，仍為歌迷、觀眾留下許多經典作品。近期2人出席共同好友郭書瑤的慶生聚會，久違的同框畫面曝光，瞬間勾起許多網友的回憶。

▲劉品言、曾之喬出席郭書瑤的慶生聚會。（圖／翻攝自Facebook／詹子晴丫頭小闆娘）



郭書瑤昨（18日）迎來35歲生日，好友詹子晴（丫頭）在社群平台曬出慶生聚會合照，畫面中可見張景嵐、茵聲、鍾瑤等多位藝人都到場祝賀。曾之喬、劉品言則分別坐在壽星的左右兩側，目前懷孕超過4個月的劉品言，氣色與心情看起來都相當不錯。貼文一出引來網友直呼：「Sweety同框了！」、「Sweety ！TT感動」、「時間過得好快」。

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▲劉品言、曾之喬。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



其實曾之喬、劉品言在團體停止活動後仍持續有互動，曾之喬也曾在個人YouTube頻道邀來劉品言，一起大聊Sweety時期的點點滴滴。值得一提的是，曾之喬在今年（2025）2月與老公辰亦儒正式成為新手爸媽，劉品言也在6月宣佈與連晨翔結婚以及懷孕的喜訊，引發網友討論。