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Coldplay演唱會小三自吹「獲得CEO信任」　LinkedIn頁面被挖出笑翻

記者劉宛欣／綜合報導

英國搖滾天團 Coldplay 近日在美國波士頓舉辦演唱會，不料卻發生大螢幕捕捉到不倫戀的勁爆八卦，一對親暱的情侶在被拍後迅速分開、低頭躲避，反應極其尷尬，後來馬上就被網友起底，發現雙方都各自已婚，分別是美國知名軟體公司Astronomer的CEO安迪拜倫（Andy Byron）和人資長克莉絲汀卡博特（Kristin Cabot），迅速掀起軒然大波。

▲安迪拜倫、克莉絲汀卡博特的不倫戀成為社群熱門話題。（圖／翻攝自X）

▲安迪拜倫、克莉絲汀卡博特的不倫戀成為社群熱門話題。（圖／翻攝自X）

畫面在社群瘋傳，前同事的爆料層出不窮。有美媒報導，拜倫在公司內部早有「有毒領導」的惡名，一名前員工直言他性格咄咄逼人、強勢，事件曝光後前員工群組紛紛傳訊分享連結，「每個人都在開懷大笑，對他的『翻車』感到十分痛快」。事件另一主角克莉絲汀卡博特，2024年11月才加入公司，領英頁面上稱自己獲得「從 CEO 到助理等各層級同仁的信任」。她入職當時，安迪拜倫還在公告中大讚她的專業。

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▲安迪拜倫、克莉絲汀卡博特的不倫戀成為社群熱門話題。（圖／翻攝自X）

▲克莉絲汀卡博特自稱「從 CEO 到助理等各層級同仁的信任」。（圖／翻攝自領英）

Astronomer創立於2018年，以數據營運平台「Astro」聞名，2022年成功躋身獨角獸企業行列（估值超過10億美元）。安迪拜倫自2023年7月接任CEO後，成功將公司營收從500萬美元（1.46億台幣）拉至至7000萬美元（約20.56億台幣），創下驚人成績。報導指出拜倫目前擁有Astronomer約1%至5%股權，估值介於1200萬至6500萬美元（3.5億台幣至19億台幣），個人總資產推估達2000萬至7000萬美元（約5.8億至20.56億台幣）。

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