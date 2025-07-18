三浦春馬5周年忌日　《銀魂》導演曬7年前燦笑照「在天上也要開心」

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星三浦春馬在2020年離世，18日是他五周年的忌日，曾與他合作電影《銀魂2》的導演福田雄一在社群上發表追憶貼文，分享了7年前於《銀魂2》劇組，為福田雄一慶祝50歲生日的派對上的舊照。照片中，三浦春馬笑容燦爛，福田雄一坦言看到照片不禁溼了眼眶，直呼「今天是春馬的忌日呢」，並提到前幾天演員新田真劍佑曾提及，自己是因憧憬三浦春馬而踏入演藝圈。

▲福田雄一曬出三浦春馬（右一）生前與劇組好友們的合照。（圖／翻攝自福田雄一X）

福田雄一在貼文中描述了三浦春馬的幽默與魅力，回憶起當新田真劍佑向三浦春馬表達崇拜時，三浦害羞地故意調侃「好噁心」，福田更感慨地表示，「希望春馬在天堂也能繼續演出他最喜歡的戲劇。」他分享的照片拍攝於《銀魂2》宣傳期間，除了三浦春馬，還有小栗旬、菅田將暉、柳樂優彌和橋本環奈等主要演員。照片公開後，粉絲們紛紛留言表達思念。

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▲福田雄一在三浦春馬逝世5周年當天發文表達思念。（圖／翻攝自福田雄一X）

三浦春馬2020年7月18日在家中輕生逝世，享年30歲，事發當時震驚日本演藝圈，他的遺骨原先由母親保管沒有下葬，直到逝世2年後，經紀公司才對外透露，為了讓粉絲能有個思念三浦春馬的地方，決定將骨灰安葬在築地本願寺，粉絲可前往本願寺參拜，但該處不接受花和其他供品，呼籲粉絲請勿帶之前往。





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