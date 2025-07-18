青龍／聽錯得獎人！《苦盡》男星李濬榮衝上台糗了　高EQ化解尷尬

記者吳睿慈／綜合報導

第4屆青龍系列大獎於18日登場，本頒獎典禮選出OTT平台上的各類影視作品，成為影視圈重要的盛典。稍早頒發人氣獎，怎料，演員李濬榮聽錯名字，誤以為是自己得獎到台上領獎，最後才發現得獎者是李洙赫，他嚇到衝下台把獎還給原本得主，送上一個大擁抱化解尷尬，典禮出現插曲令全場笑翻。

▲▼李濬榮以為自己領獎衝上台糗了。（圖／翻攝自KBS）



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青龍系列大獎由觀眾票選的人氣明星獎，由IU、朴寶劍、李洙赫、惠利奪得，但爆笑的是，李濬榮與李洙赫韓文發音相似，他一時聽錯以為是自己得獎，搶先衝上台抱著獎盃，沒想到真正得獎者是李洙赫，他嚇到再度衝下台，趕快把獎還給李洙赫，送上一個大大擁抱。

▲▼李濬榮擁抱李洙赫，把獎還給得主。（圖／翻攝自KBS）



李濬榮突然領錯獎，主持人全炫茂幫他緩頰「抱歉，是我發音不標準，李濬榮也是人氣明星沒錯，但得獎的是李洙赫。」他則一臉害羞，不斷向四方道歉。

▲李洙赫替李濬榮緩頰。（圖／翻攝自KBS）



李濬榮可愛的失誤逗笑所有人，李洙赫也高EQ講感言：「我一直被周遭的人說是位很有趣的人，終於有這樣的瞬間讓我成為有趣的人，我一直希望得獎的話可以逗笑大家，我很愉快，謝謝。」親自替李濬榮緩頰。IU、朴寶劍、惠利也感謝粉絲的支持。