青龍系列大獎／人氣女星禮服尷尬往下滑⋯　胸前走光畫面全放送

記者吳睿慈／綜合報導

第四屆青龍系列大獎於18日登場，本頒獎典禮選出OTT平台上的各類影視作品，成為影視圈重要的盛典。女星鄭恩彩以《法官大人》入圍女配角，穿著一身緊身黑色禮服現身，怎料平口禮服出現意外，不斷尷尬往下滑，走光畫面全在直播裡放送，全被拍下來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭恩彩的禮服在直播期間尷尬往下滑，走光畫面全放送。（圖／翻攝自KBS）



鄭恩彩演技實力精湛，過去在《正年》飾演文鈺瓊帶來精彩的表現，這次她以戲劇《法官大人》入圍女配角，18日穿著黑色禮服現身，但服裝出現意外，平口禮服越來越往下滑，導致黑色胸貼明顯外露，當主持人發現時嚇到直呼「啊...她的衣服」，但已經為時已晚。

▲惠利服裝藏小心機，側乳火辣曝光。（圖／翻攝自KBS）



惠利擺脫清純可愛形象，在戲劇《善意的競爭》展現反轉性的演技，她18日也以性感打扮現身典禮，服裝轉身就露出小心機，右邊側乳火辣全露，她則敬業地轉一圈，讓攝影拍到最佳美照，但最後一刻破功，忍不住害羞笑出來，模樣可愛。

▲▼李光洙以《惡緣》入圍男配角獎。（圖／翻攝自KBS）



還有演員李光洙在戲劇《惡緣》裡展現兇狠演技，他18日在紅毯上把瀏海往後梳，聽到「好帥」的稱讚，開心地笑了一聲，接著又擺出帥氣表情，舉止逗趣。

青龍系列大獎集結串流平台的戲劇、綜藝作品，《家族計劃》、《我死的一週前》、《外傷重症中心》、《苦盡柑來遇見你》、《黑白大廚：料理階級大戰》、《善意的競爭》、《魔鬼的計謀2》等都有入圍。