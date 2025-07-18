YG老闆梁鉉錫確定有罪！強迫韓瑞希掩蓋買毒案　遭判6月徒刑緩刑1年

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓經紀公司YG娛樂的老闆梁鉉錫，近年頻捲官司爭議，他18日也因曾涉嫌試圖掩蓋旗下藝人涉毒案件，最終在最高法院被以「違反特定犯罪加重處罰法（強迫會面）」，遭判處6個月有期徒刑、緩刑1年。

▲韓瑞希在2016年吸毒被捕時，供出B.I曾購買毒品。（圖／翻攝自Instagram／seohxxhahn、shxxbi131）

前練習生韓瑞希在2016年8月因吸毒被捕，並於調查過程中供出當時隸屬男團iKON的B.I（金韓彬）購毒。韓瑞希供稱，梁鉉錫對她進行威脅與利誘，試圖阻止她提供證詞，最終梁鉉錫也因而遭到檢方起訴。

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梁鉉錫在一審中最初獲判無罪，法院的理由是「受害人陳述難以取信，且不足以認定構成『報復性威脅』」，然而，檢方不服提起上訴，並補充以「強迫會面」罪名作為預備性起訴內容，主張梁鉉錫無正當理由，對掌握相關刑事案件重要資訊者施加壓力，已構成違法。根據南韓《特定犯罪加重處罰法》第5條規定，強迫或以權勢迫使某人就刑事案件進行會面，最重可處3年以下有期徒刑或300萬韓幣（約新台幣6.9萬元）以下罰金。

▲梁鉉錫因試圖要韓瑞希封口，遭到檢方起訴。（圖／翻攝自YG）

後來在二審中，梁鉉錫雖然在「報復威脅」方面仍獲判無罪，但法官綜合考量受害人與梁鉉錫的對話情境、會面地點、雙方權勢地位差距，以及談話內容後，認定梁鉉錫「強迫會面」罪名成立，並處6個月徒刑，緩刑1年。

對此，梁鉉錫不服再上訴至最高法院。但最高法院認為，原審並未違反邏輯與經驗法則，也未對「正當理由」、「權勢」等法理有所誤解，因此維持原判。判決確定後，梁鉉錫也發表聲明表示：「雖然初期檢方起訴的『報復威脅罪』，經一審與二審均被判無罪，但在二審期間，檢方改以相對陌生的『強迫會面罪』更換指控內容，歷經5年8個月的法律攻防，最終迎來大法院的裁定。」強調未來將「以更謹慎與負責任的態度，投入本職工作」。

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