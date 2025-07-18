青龍系列大獎／《苦盡柑來》IU、朴寶劍都到了！重現台詞全場淚崩

記者吳睿慈／綜合報導

第四屆青龍系列大獎於18日登場，本頒獎典禮選出OTT平台上的各類影視作品，成為影視圈重要的盛典。戲劇《苦盡柑來遇見你》成為本屆大黑馬，演員群競爭各種獎項，稍早紅毯上「銀明」姜有皙、「光禮」廉惠蘭、「夫商吉」崔代勳、「英凡」李濬榮、IU、朴寶劍等人全部到齊，令劇迷瞬間淚崩。

▲▼姜有皙、廉惠蘭現身。（圖／翻攝自KBS YouTube）



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《苦盡柑來遇見你》飾演「銀明」的姜有皙入圍新人獎，他穿著帥氣西裝，謙虛表示「光是入圍就很榮幸，很開心可以參加頒獎典禮」。緊接著飾演「IU媽媽」的廉惠蘭以一身白色薄紗禮服現身，露出慈祥的笑容，引起攝影一陣搶拍。

▲崔代勳擺出「哈系」的兇狠表情。（圖／翻攝自KBS YouTube）



飾演「夫商吉」的崔代勳入圍電視劇部門男配角賞，他的腳步輕快，帶著親切的笑容現身，應觀眾要求，還特別轉向位於四面的攝影，擺出「哈系」的兇狠表情，相當親民。

▼▲IU重現「好開心」的經典台詞。（圖／翻攝自KBS YouTube）



女主角IU穿著一襲淡黃色鑲鑽禮服優雅現身，她親切地向後面粉絲打招呼，最後緩緩地步上紅毯，比著臉頰愛心等可愛的姿勢，當聽到紅毯主持人重現劇中台詞「開心，我真的好開心」，她也配合地擺出搖擺的動作，令劇迷直呼開心哭出來。

▲朴寶劍踏上紅毯。（圖／翻攝自KBS YouTube）



最後，朴寶劍頂著一頭可愛捲髮現身，他親切地站在尾端先與粉絲打招呼，接著站上紅毯比著愛心，與攝影打招呼，引起熱烈尖叫聲。

▲▼連李濬榮也合體了。（圖／翻攝自KBS YouTube）



值得一提的是，李濬榮也有參演《苦盡柑來遇見你》，他飾演「IU男朋友」，但他本次是透過戲劇《弱美男英雄Class 2》入圍男配角賞，意外合體《苦盡柑來》劇組，也讓劇迷感動「圓滿了」。