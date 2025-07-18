《雞與牛》導演推新作！聯手《小小兵》動畫師「豬排變特務抓象」

記者黃庠棻／台北報導

親子動畫《豬排特務》改編自普立茲獎得主伯克利布里斯（Berkeley Breathed）原創繪本，由以超現實荒謬風格聞名的經典動畫《雞與牛》導演大衛費斯（David Feiss）執導，聯手《史瑞克2》、《小小兵》的好萊塢動畫師辛琪亞安潔莉妮（Cinzia Angelini）打造這場瘋狂又溫馨的動物公路冒險。

▲《豬排特務》改編自普立茲獎得主伯克利布里斯的原創繪本。（圖／原創娛樂提供）



素食主義者的導演費斯別出心裁地讓電影從「追捕動物」開場，安排世界上最冷酷、最暴躁的賞金獵豬「豬排」，遇上最天真脫線的逃家寵物象「菜菜醬」，展開一場比追逐更荒唐、更歡樂的冒險旅程。觀眾將隨著這對歡喜冤家橫跨城市與荒野，經歷讓人笑到肚痛的「核子臭屁彈」、瘋狂到極點的公路追車戲，以及兩人嘴砲互嗆的鬥智鬥嘴場面。

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▲《豬排特務》改編自普立茲獎得主伯克利布里斯的原創繪本。（圖／原創娛樂提供）

費斯表示「這不只是搞笑電影，更希望孩子們透過冒險明白，幫助別人，其實也是幫助自己成長。」 這部電影絕非「只拍給小孩看」的作品，北美上映後，親子市場權威平台《Common Sense Media》盛讚「這是孩子和父母都會覺得好看的家庭冒險，幽默、溫暖又有教育意義。」

▲《豬排特務》改編自普立茲獎得主伯克利布里斯的原創繪本。（圖／原創娛樂提供）

更有外媒評論「這不只是場追捕，更是一段大小觀眾看完都會想聊聊的成長旅程。」原作者伯克利也驚喜表示「電影呈現的深度和層次，是繪本辦不到的！」電影在台舉辦特映會後，不少觀眾異口同聲「全程笑到不行！」一豬一象的奇趣旅程，絕對是這個暑假最強的親子首選。

▲《豬排特務》改編自普立茲獎得主伯克利布里斯的原創繪本。（圖／原創娛樂提供）



不僅如此，《豬排特務》配音角色也不容錯過，主角「豬排」由以影集《泰德拉索：錯棚教練趣事多》奪下兩屆艾美獎影帝的喜劇暖男傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）獻聲。他將冷面暴躁的豬特務詮釋得又壞又可愛，導演更誇他「他聲音裡有魔力，連嚴肅的台詞也會讓人忍不住笑出來。他就是豬排的靈魂，怎麼能不愛他呢！」

▲《豬排特務》改編自普立茲獎得主伯克利布里斯的原創繪本。（圖／原創娛樂提供）



《豬排特務》描述一名冷酷的賞金獵豬「豬排」，在奉命抓回逃亡的寵物大象「菜菜醬」時，展開一場關於「友情」與「自由」的爆笑旅程。電影將於7月23日全台中英文版同步上映，更多資訊與活動消息，請鎖定原創娛樂粉絲團。