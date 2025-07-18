台灣珍奶太好喝！徐玄來台暴走「1天內狂灌6杯」：深刻記得這件事

記者吳睿慈／台北報導

南韓古裝劇《我奪走了公爵的初夜》由玉澤演、徐玄主演，戲劇17日圓滿完結落幕，兩位主角跨海向台灣觀眾問候，談起對台灣的印象，向來食量小的徐玄竟自爆來台期間1天喝了6杯珍奶，令人非常驚訝。

▲玉澤演、徐玄受訪跨海與粉絲打招呼。（圖／friDay影音提供）



玉澤演、徐玄同樣身為二代團偶像出身，兩人早從出道初期便已相識，當被問到「對彼此的第一印象」時，玉澤演立即調皮地笑說徐玄一定不記得了，但他深刻記得2PM在上《人氣歌謠》500集特輯時，少女時代當時表演神話的歌，「當時第一次見到她，覺得她很安靜，非常有老么的感覺，在這次作品中發現她的反轉魅力，就是很敢於表現自己」。

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徐玄則對於兩人初相識的過程沒印象，但記得玉澤演非常努力跳舞，「可是反轉魅力的話，好像沒有反轉，就是就是個好人」，兩人互動逗趣又可愛，呈現出與劇中完全不同的關係氛圍。

聊到這次拍戲過程中的趣事時，徐玄透露自己在劇情初期為了讓男主角打消追求自己的念頭，有一段不計形象的演出是「真的挖土來吃」，讓原本以為她只是做做樣子的玉澤演聽了也感到驚訝與佩服。玉澤演則笑著回答有次要拍喝酒、吃甜點的戲，但因為當時正好寒流來襲，水、果汁都結冰了，而且糕點還整個都結凍了，放進嘴裡卻咬不下去，兩人同時想起當時的情境笑到不行。

▲台灣珍奶太好喝，徐玄來台暴走「1天內狂灌6杯」。（圖／friDay影音提供）



身為二代團成員的兩人出道至今已多次造訪台灣，聊到「來台必吃的美食」，徐玄率先推薦奶茶，並自己爆料：「以前去台灣的時候曾經一天喝了六杯，我記得這件事。」玉澤演則推薦芒果冰，回憶會愛上芒果冰的契機，「2019年去拍攝台灣族宣傳影片時吃了芒果冰，因為真的太好吃了，每次去台灣都會吃」，對於自己和台灣的緣分記憶猶新。