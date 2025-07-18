曾沛慈call out《星光》超大咖戰友幫唱　她竟差點忘詞！

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈睽違三年發行新專輯《下週同樣時間》，並二度登上那那大師節目飆歌。這次為呼應專輯概念，節目特地翻玩經典台綜《百萬大歌星》，推出全新單元《白玩大歌星》，讓她直呼：「這遊戲實在太刺激了！我還想要再來挑戰！」曾沛慈挑戰〈分手後不要做朋友〉，還現場Call Out原唱好友梁文音求救，原本梁文音說：「我可能也會忘詞。」但最後除了一字不唱挑戰成功，還加碼清唱，相當逗趣。

▲曾沛慈睽違三年發行新專輯《下週同樣時間》。（圖／藝和創藝提供）

曾沛慈的全新專輯《下週同樣時間》仿照戀愛實境綜藝，邀請那那大師入鏡，整張作品有如一部戀綜，每首歌像不同集數，穿插不同故事，邀請來賓感受酸甜苦辣，那那大師表示很開心化身「戀愛觀察員」，觀察歌曲裡的多樣情感。為了歡迎曾沛慈，節目也將昔日經典台綜限定重現，一起找回大家週末的集體國民記憶。曾沛慈作為《白玩大歌星》首位嘉賓，躍躍欲試，沒想到資格賽就直呼「太緊張，腦袋一片空白」，所幸以舊作〈慷慨〉暖身成功。

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曾沛慈在新專輯也難得重溫星光大道的珍貴時光，成功向林宥嘉邀歌，她表示：「很開心能跟宥嘉合作，他為了寫歌給我，還花好一段時間不斷去聆聽我以前的作品，希望能寫出適合我的音域旋律，就連歌詞也特別量身打造為我設計，實在非常感謝他。」

▲曾沛慈上那那大師節目。（圖／藝和創藝提供）

新歌〈最後一次哭〉是曾沛慈出道以來情感表現最猛烈釋放的一次，情感走心、掏空自我內心。她透露：「從沒在錄音室唱完一首歌之後，全身會不由自主顫抖，還不停掉眼淚。」直呼林宥嘉完全寫入她內心深處。此外，她也預告11月將會有大型個唱。