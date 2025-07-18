64歲周華健「情書」曝光了！　「蕾絲花邊」自虧：是怪作品

記者蔡琛儀／台北報導

「國民歌王」周華健推出暌違六年新歌〈蕾絲花邊〉，不僅是送給歌迷的音樂情書，更是一場融合粵語與國語的創新實驗，周華健分享這首歌是他對歌迷的問候，也表達現階段對音樂的感受和打動他的故事。

▲周華健推出新歌〈蕾絲花邊〉。（圖／滾石提供）

這首歌的誕生源於作詞人娃娃（陳玉貞）的少女散文集，周華健閱讀後被文字觸動記憶深處的情緒，仁愛路街景、路人、過往愛戀，交織成情感濃烈、形式獨特的作品。周華健透露，用「蕾絲花邊」代表某種情緒，「哪怕是你談過一個很淺的初戀，所有畫面都被這篇文章帶進去了。」

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歌詞巧妙穿插粵語與國語，靈感竟來自王家衛執導的電視劇《繁花》。他發現每個方言都有獨特魅力和美感，因此加入粵語，營造身處異鄉卻被熟悉語句喚醒記憶的層次感，讓音樂更立體、深刻。這突破流行框架的創作，也讓他形容自己的作品很「怪」。他認為自己的創作可用「怪」形容，期盼能如李宗盛般將詞曲與情感唱進人心。他坦言：「當然很難複製這個狀態，但我希望做出不同型態的流行歌。」

▲周華健新歌融合粵語與國語。（圖／滾石提供）

他表示，自己膾炙人口的歌曲之所以成為經典，來自於明確的自我定位：「我是一個聲音的演員，可以演別人的故事，透過我的聲音感動大家。」這首歌也呼應他近期「少年的奇幻之旅3.0」巡演精神，象徵他對創作與演出的不斷進化，疫情後，他重新思考音樂本質：「如果不是真正讓我感到有趣的音樂，我寧可不做。」〈蕾絲花邊〉正是他對音樂熱情與創作渴望的體現。