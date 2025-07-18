《逆愛》突宣布停播「終於回歸」　台灣官方平台公開最新上線日！

記者黃庠棻／台北報導

全球最大LGBTQ+、BL劇影音串流平台 GagaOOLala自上（6）月上架由《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇的BL劇《逆愛Revenged Love》，在平台與社群間刮起一陣旋風，憑藉劇情反轉與角色張力，迅速穩坐2025年上半年站內熱門戲劇第一名，觀眾討論度居高不下。

▲《逆愛》由梓渝、田栩寧主演，台灣官方平台宣布復播。（圖／GagaOOLala提供）

上週播出第9、10集後，製作方宣佈將短暫休息，目的是將內容呈現做到最好。官方播出平台GagaOOLala日前宣佈本週停更的貼文一出，湧入大量粉絲哀號「為什麼是日後回歸，不是後日回歸呢？」、「求求了，只停播這一週可以嗎？真的很需要，很難會對一部劇上癮，這個劇像我平淡生活中的一束光，現在突然熄滅了」、「我就是為了它苦苦熬了一個星期」、「沒有《逆愛》，星期一就不是星期一了」。

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▲《逆愛》由梓渝、田栩寧主演，台灣官方平台宣布復播。（圖／GagaOOLala提供）

而在全球粉絲引頸期盼下，昨（17）晚GagaOOLala於全平台社群宣佈將於今明2日（7/18、19）晚間8點，分別播出第11集與第12集，下週一、二（7/21、22）則恢復如常分別播出第13集和第14集。公告貼文與影片一出，即衝破10萬個讚、破萬則留言與分享。

▲《逆愛》由梓渝、田栩寧主演，台灣官方平台宣布復播。（圖／GagaOOLala提供）

全球粉絲陸續在官方社群下表達對於《逆愛》回歸的興奮與激動「看到消息真的會瞬間滿血復活！」、「太好了，這幾天都靠花絮過日子」、「當然，我們數百萬人從未停止支持《逆愛》和出色的演員。 《逆愛》是我多年來看過的最好的BL劇」、「我很幸福，我的家人，我太幸福了」、「太棒了！明天充滿希望耶」、「啊啊啊啊啊快樂星期五 ！」足以顯示《逆愛》在復播後仍會繼續牽動著BL劇觀眾的生活作息。

▲《逆愛》由梓渝、田栩寧主演，台灣官方平台宣布復播。（圖／GagaOOLala提供）

橫掃全球的BL劇《逆愛》講述落魄男吳所畏（梓渝飾）勾引前女友的現任富二代男友池騁（田栩寧飾）出氣。沒想到池騁一被撩就上鉤，陽剛霸氣又處處貼心照料吳所畏的起居及家人，短短半年，從未愛上男人的吳所畏也被掰彎，對池騁產生念想。

▲《逆愛》由梓渝、田栩寧主演，台灣官方平台宣布復播。（圖／GagaOOLala提供）

吳所畏的公司正式開業，前女友前來祝賀想藉機和好，吳所畏故意表示他和池騁在一起，讓她驚不已。這天晚上，吳所畏尋找如何掰直自己的方法，這讓池騁一怒之下更強吻了他。GagaOOLala影音串流平台將於今（18日）晚8點，播出第11集、明（19日）晚8點，播出第12集。下週一、二（7/21、22）則播出第13集和第14集。，爾後恢復為每週一、二晚上8點首播最新一集，每週更新兩集。

▲《逆愛》由梓渝、田栩寧主演，台灣官方平台宣布復播。（圖／GagaOOLala提供）