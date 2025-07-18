快訊／賈永婕道歉！　回應GD展覽之亂：沒把任何留言當耳邊風

記者陳芊秀／綜合報導

南韓天王G-DRAGON沉浸式主題展覽《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》昨日在台北101開幕首日就出問題，發生周邊商品嚴重不足、多個商品售罄等問題。台北101董事長賈永婕18日發文道歉，強調：「我沒有把任何一條留言當耳邊風……。」

▲台北101董事長賈永婕道歉！回應GD周邊之亂。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕面對大批網友拋轟，親上火線發文「昨天展覽現場的混亂，我都知道，真的很抱歉」。她表示「我沒有把任何一條留言當耳邊風」，已在第一時間與韓方及主辦單位多次溝通，承諾後續展期將積極協助調整進場排隊順序、人流動線與控管，盼讓參觀民眾「排得更清楚、玩得更安心」。她也坦言，雖然與主辦方、韓方都有心把展覽辦好，但仍出現部分未預料狀況，讓粉絲失望，「除了說抱歉，我們也會持續溝通，讓每一位喜歡GD的人，都能帶著滿足的心情離開」。詳細改善措施將由主辦單位另行公告，呼籲民眾可至官方網站查看。貼文也加上展覽活動的官方IG。





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▲GD沉浸式主題展在台北101，現場粉絲排長龍，隨後爆發週邊售罄商品不足等問題。（圖／記者劉宜庭攝）



《G-Dragon Media Exhibition: Übermensch》展覽於17日在台北101展開，因周邊商品嚴重不足，開展首日就多個商品售罄，最終改成全預購的方式，引發各方批評。展覽主辦方Creative MUT18日回應，自17日起為了讓所有參觀者能更便利且公平地購買商品，決定改善運營方式，導入預購系統，為了使活動運作更加順暢，購買流程也進行部分調整，並將所有已購票觀眾的銷售方式改為預約制。





【賈永婕全文】

昨天展覽現場的混亂，我都知道，真的很抱歉。我沒有把任何一條留言當耳邊風，昨天也去跟韓方還有主辦單位不斷溝通爭取。

接下來的展覽調整規劃，我們會積極協助並監督現場人流動線、排隊順序、進場控管，希望大家在未來幾天的展覽裡，可以排得更清楚、玩得更安心。

我們與主辦方、韓方都想把事情做好，但有些沒預料到的狀況，還是讓大家失望了。

除了說抱歉，我們也持續與主辦單位積極溝通協調，目前有幾個改善方向，稍後也將由主辦單位公告細節。

我們能處理的部分是督促現場人員與導引增加，入場排隊動線調整，看展排隊機制會更流暢但也會更嚴謹。

展覽還有好幾天，我們會繼續努力，讓每一位喜歡 GD 的人，都能帶著滿足的心情離開。

謝謝你們的耐心與提醒，我會持續關注活動的順暢度，去跟主辦方及韓方做溝通及改善。

活動相關調整請參閱展覽官方網站