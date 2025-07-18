好萊塢大咖合體2港星！柯林法洛澳門「變賭徒」夢幻聯動金馬影后

記者黃庠棻／台北報導

Netflix今（18）日釋出新電影《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）定檔，預計10月29日於Netflix全球獨家上線。電影改編自同名暢銷小說《The Ballad of a Small Player》。

▲《小人物之歌》集結柯林法洛、陳法拉、葉德嫻、蒂妲絲雲頓等影壇大咖。（圖／Netflix提供）



《小人物之歌》由柯林法洛 (Colin Farrell)、陳法拉 (Fala Chen)、葉德嫻 (Deanie Ip)、亞歷士傑寧斯 (Alex Jennings) 與蒂妲絲雲頓 (Tilda Swinton) 主演。

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▲《小人物之歌》集結柯林法洛、陳法拉、葉德嫻、蒂妲絲雲頓等影壇大咖。（圖／Netflix提供）

這部集結好萊塢大咖與兩大香港女星的《小人物之歌》，描述柯林法洛飾演的Lord Doyle是一位常駐澳門且時常下注高風險的賭徒，隨著自己的過去與債務逐漸逼近，他遇見了一位靈魂契合的陌生人，對方或許掌握了拯救他的關鍵。敬請鎖定Netflix以掌握電影《小人物之歌》最新消息。

▲《小人物之歌》集結柯林法洛、陳法拉、葉德嫻、蒂妲絲雲頓等影壇大咖。（圖／Netflix提供）