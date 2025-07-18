小巨蛋KPOP萬人拼盤9月登場！4組大咖合體　ITZY、NMIXX都有

記者吳睿慈／綜合報導

本年度韓流盛會再加一！《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》集結破億流量與實力口碑，主辦單位18日公開四組風格各異卻同樣耀眼的女力代表，分別為ITZY、NMIXX、請夏、KiiiKiii即將在9月6日嗨翻台北小巨蛋，用熱力舞台點燃樂迷的熱情。

▲ITZY再度挑戰小巨蛋。（圖／寬宏藝術提供）



女團ITZY憑藉〈DALLA DALLA〉、〈WANNABE〉、〈LOCO〉等熱曲風靡全球，她們以「Be Yourself」為核心理念，傳達年輕世代勇於做自己的態度，深受Z世代喜愛，成員個個實力堅強，這次參與潮台北韓團女力之夜，成員們期待與台北粉絲近距離互動，勢必引爆全場尖叫。

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▲NMIXX站上大巨蛋後挑戰小巨蛋。（圖／寬宏藝術提供）



NMIXX同作為JYP娛樂近年力推的新生代女團，自出道便以多段式曲風（MIXX POP）打破K-POP既有框架。從〈O.O〉、〈DICE〉到〈Love Me Like This〉，NMIXX展現出駕馭多元音樂風格的能力，無論是搖滾、嘻哈還是R&B，都游刃有餘。成員首次與同門師姐ITZY共同在台北的舞台演出，讓歌迷大飽眼福。

▲請夏睽違多年訪台。（圖／寬宏藝術提供）



CHUNG HA（請夏）兼具堅強唱跳實力的Solo女歌手，每次回歸都以展現嶄新面貌帶給歌迷全新視聽衝擊，舞台風格融合性感與細膩情感，更以獨特的聲線與超猛唱功成功打造出屬於自己的獨特魅力，不僅在韓國本地擁有高人氣，也在海外音樂榜單上表現亮眼，首次在台北小巨蛋展現頂級Solo女王的舞台實力。

▲KiiiKiii過去也曾來台參加拼盤。（圖／寬宏藝術提供）



新世代韓流潛力股KiiiKiii以青春個性、率性風格與現代感視覺設計吸引大量年輕粉絲，尚未正式出道便累積高關注度。她們的音樂融合Y2K、City Pop、電子舞曲等多重元素， 以Gen Z風格的魅力，為K-POP注入新能量。透過此次在《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》的演出，KiiiKiii將在海外舞台展現她們無限的潛力。

《Trendy Taipei KOREA GIRL’S POWER》匯集四組風格獨具、實力堅強的韓國女力代表ITZY、NMIXX、CHUNG HA與KiiiKiii，勢必為樂迷帶來最炸裂的Girl Crush視聽衝擊，掀起一波9月初最潮的韓流熱浪。演唱會門票將於7月23日下午1點開賣，購票請洽寬宏售票。