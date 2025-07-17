劉雨柔產後第1天「自己下床交母乳」　自打90分嗨喊：當媽好開心

記者蔡宜芳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，並於今年初公開懷孕喜訊，7月完成結婚登記。她16日宣布產下女兒「小花生」，今（17）日也開心分享產後第一天的生活，直呼「當媽媽好開心也好幸福」。

▲劉雨柔16日生下女兒。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔坦言，在剖腹產後起身的那一刻，感到傷口腫脹不舒服，站起來確實吃力，但為了看見心愛的女兒一面，她還是咬牙撐著點滴架，邁出步伐走向育嬰室。接著，她也挑戰擠出珍貴的「初乳」，「一支3cc的針筒，一滴一滴的接著，真的是粒粒皆辛苦！拚命了半個小時，成功取得2cc金黃初乳。」並親自去繳交母乳。到了下午又接受泌乳衛教，繼續努力學擠母奶。

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劉雨柔表示，產後的每個動作看似平凡，其實都像在挑戰極限，「但是因為知道自己擁有重要的使命，就不會痛，也不會累，甚至能夠超越自己極限。」她給自己的表現打了90分，自信地說：「排氣、拆尿管、自行上廁所，全部都有完成。」連老公都讚她「真的很厲害」。

▲劉雨柔分享女兒的照片。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔說，因為沒辦法在懷孕時先於肚中養好寶寶，讓女兒不得不提早出生，但她選擇不氣餒，「努力點就好了。」她也直言很喜歡當媽媽的感覺，「為了自己的孩子健康長大，每天都挑戰一點，每天都進步一點，當媽媽好開心也好幸福！」為人母的喜悅溢於言表。