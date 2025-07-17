江祖平「遭潑滾燙熱水」控導播沒喊卡急救　痛到吃止痛藥…委屈爆哭

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女神江祖平19歲就出道，曾演過《天之驕女》、《風雲》、《夜市人生》、《廉政英雄》等經典台劇，深耕演藝圈已有將近30年，私底下經常會透過社群網站分享日常生活，每次都會引起許多觀眾熱議，怎料她今（17）日卻發文控訴拍片期間遇上無能導播。

▲江祖平發文控訴遇上無能導播。（圖／記者李毓康攝）

江祖平稍早在社群網站上發文抱怨，透露自己遇上「無能又不想負責任的導播」，對方不僅讓攝影師無所適從，在漏拍了幾個鏡頭的情況之下，推到其他下屬身上，造成眾人的委屈，最離譜的是「讓演員被剛燒滾的熱湯，整碗潑到手上跟身上」。

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▲江祖平發文控訴遇上無能導播。（圖／記者林敬旻攝）

對此，江祖平承認發文中被滾燙熱水潑傷的演員正是自己，她還原當下情況，自己被熱水燙到的當下，導播並沒有立即喊卡急救，反而讓演員忍痛繼續演下去，她表示自己「目前得用止痛藥維持狀況，才不至於因為疼痛而記不住台詞與走位，才能把工作完成」。

▲江祖平發文控訴遇上無能導播。（圖／記者林敬旻攝）

受盡委屈的江祖平坦言「委屈到爆哭」，被熱水潑到只能吃藥止痛，但「目前也尚未得到一句應該有的解釋與道歉，還反而變成了演員自己的責任」，還強調「工作依舊繼續進行，對方依舊事不關己」。對此，記者詢問江祖平，她表示不再多做回應。

【江祖平全文】

無能又不想負責任的導播會造成現場什麼狀況呢？

1.攝影師們的無所適從，不知道什麼時候該跳鏡頭，什麼時候要怎麼樣的畫面

2.會讓演員被剛燒滾的熱湯，整碗潑到手上跟身上，但還不喊「卡」做急救，讓演員忍住疼痛，繼續演下去

3.漏拍了幾個鏡頭，卻推到了其他下屬身上，造成眾人的委屈……

沒錯！我就是那位被滾燙熱湯倒在手上的演員

因為剛煮開的湯，導致目前得用止痛藥維持狀況，才不至於因為疼痛而記不住台詞與走位，才能把工作完成……

而且……目前也尚未得到一句應該有的解釋與道歉，還反而變成了演員自己的責任…………

唉……………………走戲時，不是確定說好可以卡接，換比較不燙的湯嗎而且這不是基本概念嗎

委屈到爆哭的我…………

工作依舊繼續進行，對方依舊事不關己……