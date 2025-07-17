《腦筋急轉彎》後再進入大腦！皮克斯新動畫「上身河狸」上映期曝

記者黃庠棻／台北報導

皮克斯將於2026年3月推出的全新原創作品《狸想世界》釋出全新預告片，繼《腦筋急轉彎》帶領大家進入人類大腦世界，這次帶領觀眾「上身」動物世界。

▲皮克斯將於2026年3月推出《狸想世界》。（圖／皮克斯提供）



曾參與《腦筋急轉彎》製作的丹尼爾鍾這次升級為導演，他表示「《狸想世界》要探討的主題是『如果我們可以理解並與動物世界交流，將會怎麼樣？』」

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▲皮克斯將於2026年3月推出《狸想世界》。（圖／皮克斯提供）

丹尼爾鍾表示「我們的主角梅寶以一種動物的方式探索動物王國，這過程既奇特又充滿笑料。梅寶將人類意識潛入動物裝備生活後，展開瘋狂的旅程。這部電影有著經典皮克斯式溫度與感動。我非常期待大家在電影院觀賞時的反應。」

▲皮克斯將於2026年3月推出《狸想世界》。（圖／皮克斯提供）



《狸想世界》故事背景設定在科學家們開發出一種革命性技術，可以將人類意識「上身」進高度擬真的機器動物體內，讓使用者以動物的樣貌與牠們溝通互動。主角梅寶是一位熱愛動物的大學生，她藉此機會將意識「上身」入機器河狸體內，潛入動物世界探索未知。

▲皮克斯將於2026年3月推出《狸想世界》。（圖／皮克斯提供）

成為河狸後，梅寶認識了河狸國王喬治，理解並學習動物界的生存法則，比方看似佛系的「池塘準則」等等。在這過程中，她也意外看透陰謀鬥爭，當市長傑瑞計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，梅寶決定挺身而出，她與動物同伴們能否成功挽救自然棲地？《狸想世界》將於2026年3月在台上映，敬請期待。

▲皮克斯將於2026年3月推出《狸想世界》。（圖／皮克斯提供）