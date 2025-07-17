莎拉布萊曼睽違3年回歸　「狂讚台灣歌迷」巡演首站選台北有原因

記者黃庠棻／台北報導

全球最暢銷的女高音、葛萊美獎提名的跨界美聲天后莎拉布萊曼睽違3年深情回歸，即於本週末7月19日至20日降臨台北流行音樂中心，為台灣樂迷帶來2場全新口碑盛讚的《星光閃耀演唱會》。

▲莎拉布萊曼來台開唱。（圖／寬宏提供）

此次演出不僅集結莎拉布萊曼音樂生涯的經典代表作，更結合東方意象與紅色、希望、祝福等主題，打造一場融合視覺與聽覺的夢幻天籟饗宴。台灣向來是莎拉布萊曼音樂旅程中，極具意義的重要據點，她也將以溫暖深情的嗓音，回應樂迷多年來的支持與愛護。

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▲莎拉布萊曼來台開唱。（圖／寬宏提供）

莎拉布萊曼的歌聲是無數樂迷記憶中永不褪色的旋律。從音樂劇《歌劇魅影》、《杜蘭朵公主》中的經典詮釋，到橫跨古典與流行的暢銷專輯《重回失樂園》、《月光女神》、《真愛傳奇》、《星夢傳奇》等，她以空靈嘹亮的高音與跨越語言的感染力，締造無數經典，成為無數人生命中重要時刻的背景音樂。

▲莎拉布萊曼來台開唱。（圖／寬宏提供）

今年登台的《星光閃耀演唱會》跳脫過往以演唱專輯歌曲為主的型態，將其演出推升至回顧莎拉布萊曼一生音樂生涯的集大成之作，不僅重現歷年經典曲目外，更結合現場管弦樂團、合唱團與全新舞台視覺設計等，帶來跨越時代的深刻感動，也為古典與流行的演唱生涯劃下最完美的印記。

▲莎拉布萊曼來台開唱。（圖／寬宏提供）

而莎拉布萊曼始終對台灣樂迷懷抱深厚情感，她曾感性表示「台灣是她從劇場轉型為跨界歌手時的重要起點，台灣樂迷總能以細膩真摯的情感，回應她在舞台上所要傳達的情感，這對她來說是一種很特別的連結，加上經歷了疫情洗禮，她體悟到人生本身就是很大的挑戰，保持正向過生活很重要」。

▲莎拉布萊曼來台開唱。（圖／寬宏提供）

正因如此，莎拉布萊曼特別安排台北成為本次亞洲巡演的重要一站，這場演出不僅是與台灣樂迷間的情感對話，更可能是她最後一次舉辦這種類型的演唱會，誠摯邀請每一位樂迷親臨現場，因為她未來還有很多音樂類型想嘗試，所以機會難得，敬請把握本週末7/19到7/20於台北流行音樂中心舉行的天籟饗宴。

▲莎拉布萊曼來台開唱。（圖／寬宏提供）