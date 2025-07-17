等了5年...張信哲終於宣布喜訊！　心血結晶曝光了

記者蔡琛儀／台北報導

張信哲睽違五年推出新專輯《屬於》，並於7月18日中午12點開放預購。這張融合City Pop、Disco等近十種曲風的專輯，不僅是張信哲音樂旅程中的一次突破，更是一場關於自我探索與和解的音樂盛宴。

▲張信哲將推出睽違5年的新專輯《屬於》。（圖／潮水音樂提供）

《屬於》並非單純的情歌集，而是張信哲歷經長時間醞釀，親自參與構思及製作的心血結晶。他表示，專輯的主軸是引導聽眾直面內心，重新認識自己，並在音樂中找到生命與世界的平衡。從迷惘到豁然開朗，專輯中12首歌曲，每首都如同開啟一扇心扉的大門，引領聽眾探索不同情感面向，感受音樂的療癒力量。

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專輯製作規格也全面升級，遠赴美國好萊塢Stephen Marcussen錄音室完成母帶製作，力求呈現最精湛的音樂品質。從〈為靠近而遠離〉的電子低頻與世界音樂交融，到整張專輯以「emo節奏」為核心結構，都展現出張信哲在音樂創作上的成熟與突破。

隨著新專輯發行，張信哲也宣布「未來式宇宙」世界巡迴演唱會將於今年9月從舊金山啟動，預計將走訪紐約、倫敦、東京等十大城市。張信哲表示：「我不求唱得最多，但我想把最好的演出帶到每個地方。這是對我的音樂信仰，也是對樂迷最深的感謝。」