朴珍榮「親密貼臉緊抱」朴寶英！　《未知的首爾》CP人生四格超甜

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣演員朴寶英與朴珍榮因合作韓劇《未知的首爾》而成為話題焦點，該劇雖已於6月底完美收官，但兩人戲裡戲外的甜蜜互動，加上近日釋出超甜售後，在人生四格合照中貼臉、擁抱，引發韓網熱烈討論。

▲朴寶英、朴珍榮人生四格照超甜。（圖／翻攝自IG／bhent_official）



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朴寶英與朴珍榮同為經紀公司BH Entertainment旗下藝人，合作演出《未知的首爾》獲得高收視率與好評，劇中2人上演吻戲，互動更掀粉絲好奇，原因是經紀公司15日公開2組「人生四格照」，照片中兩人親密互動，包括貼臉、額頭碰額頭、親暱熊抱及比愛心等姿勢，被讚糖度爆表。

由於朴寶英與朴珍榮不僅是劇中的初戀情侶，戲外也是同門的師姐弟，這層關係更讓大家對他們的互動充滿期待。照片曝光後，展現了如真實情侶般的氛圍，引來大批網友驚呼「一開始看嚇一跳」、「在一起了嗎」，也有劇迷敲碗「如果交往就好了，超般配」、「拜託在一起吧」、「兩人都是狗臉型，照片超可愛」，在韓網掀起不小的討論度。

▲《未知的首爾》6月底完美收官。（圖／翻攝自Instagram／tvn_drama）