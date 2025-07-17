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簡立喆返母校演講撲空！　世新成報認錯道歉：犯了不該犯的錯誤

記者蔡宜芳／綜合報導

媒體人簡立喆昨（16）日在社群透露被母校世新大學的學弟妹們放鴿子，明明半年前就已經答應邀請要擔任講師，但到場卻被告知「活動提早辦完了」，她為此發文表示「失望又錯愕」。對此，成報新聞社17日也發表正式聲明，坦承確有疏失並向簡立喆道歉。

▲▼簡立喆返母校演講撲空！世新成報認錯道歉。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）

▲簡立喆16日透露自己被母校的學生放鴿子。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）

成報新聞社聲明一開頭即表示：「由於我們的嚴重疏失，導致名主播簡立喆老師用心履行承諾前來演講卻撲空，成報新聞社全體社員謹在此再次正式向簡老師及關心本社的各界人士，表達最深切的歉意。」

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對於事件始末，社團表示，因為內部溝通的問題，犯下了不該犯的錯誤，「導致簡老師在未獲通知營隊改期的情況下提前返台，最終卻未能參與，造成困擾與實質損失。此為我們規劃與溝通上的重大疏失，實屬不應原諒的過錯。」對於辜負簡立喆的信任與期待表示抱歉。

▲▼簡立喆被母校學弟妹放鴿子！　到場才知「活動提前辦完忘通知」。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）

▲簡立喆提前結束出差行程返台，趕回母校才知道活動已經辦完。（圖／翻攝自Facebook／簡立喆Liza）

針對後續處理，成報新聞社表示將進行內部檢討並強化管理，「本社除了已聯繫學姊表達最誠摯的歉意，並嚴肅檢討此次事件的流程與決策疏漏，指導老師與社長並要求全體社員深刻反省，更加謹慎細心地面對每一次對外溝通與安排，確保所有與師長、校友的合作都能妥善負責，絕不讓相似的錯誤再次發生。」也感謝簡立喆面對學生的失禮，仍然保有關懷與支持，「您的包容讓我們銘記在心，也將成為我們未來行事更謹慎負責的動力。」

▲▼簡立喆返母校演講撲空！世新成報認錯道歉。（圖／翻攝自Instagram／cpn47_official）

▲世新成報新聞社道歉。（圖／翻攝自Instagram／cpn47_official）

【世新大學成報新聞社道歉全文】

【誠摯道歉，深刻檢討】

由於我們的嚴重疏失，導致名主播簡立喆老師 @chienliza 用心履行承諾前來演講卻撲空，成報新聞社全體社員謹在此再次正式向簡老師及關心本社的各界人士，表達最深切的歉意。

錯誤既已造成，將誠實面對，不為自己尋求任何藉口或理由。

因為我們的幹部，犯了這個不該犯的錯誤，導致簡老師在未獲通知營隊改期的情況下提前返台，最終卻未能參與，造成困擾與實質損失。此為我們規劃與溝通上的重大疏失，實屬不應原諒的過錯。

簡老師也是我們親愛的學姊。學姊願意在百忙之中抽空支持我們，對我們而言是莫大的鼓勵與榮幸。然而這次，我們卻辜負學姊的信任與期待，讓學姊承受了原本不該有的失望與困擾，我們感到無比羞愧，也深感抱歉。

這次錯誤，確實是我們負責幹部的疏忽，也是整個社團在流程管理上的失職，更反映出我們在細節處理與態度上的不足。我們深知，再多的道歉也無法真正彌補學姊的感受，但仍希望學姊能感受到我們最真誠的歉意與懊悔，並懇請給我們一次痛定思痛、學習與彌補的機會。

本社除了已聯繫學姊表達最誠摯的歉意，並嚴肅檢討此這次事件的流程與決策疏漏，指導老師與社長並要求全體社員深刻反省，更加謹慎細心地面對每一次對外溝通與安排，確保所有與師長、校友的合作都能妥善負責，絕不讓相似的錯誤再次發生。

成報新聞社再次在這裡向學姊表達我們最深的歉意。感謝學姊即使面對這樣的失禮，仍對學生保有關懷與支持，您的包容讓我們銘記在心，也將成為我們未來行事更謹慎負責的動力。

世新大學第四十七屆成報新聞社
中華民國114年7月17日

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世新大學成報新聞社簡立喆

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