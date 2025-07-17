逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生》逸祥：再等一下

記者劉宜庭／綜合報導

男星逸祥曾是節目《大學生了沒》班底，近日走訪台北著名士林夜市進行人氣測試，未進行任何變裝，只穿著日常服裝前往，現場周圍都是人潮的狀況之下，站了約半個小時，結果卻沒有被路人認出，他開玩笑自嘲：「沒關係啦，可能大家肚子比較餓。」

▲逸祥逛士林夜市零變裝。（圖／翻攝自逸祥臉書）



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「人氣測試又來了！」影片中，逸祥打扮簡單，穿著一件棕色格紋襯衫，搭配黑框眼鏡，並未戴著口罩或帽子遮掩明星身分，從晚間7點10分開始站在夜市人潮中，背景人潮絡繹不絕，夜市攤販熱鬧非凡，「我們現在來逛士林夜市，看一下是我的人氣比較旺，還是這裡的美食比較旺。」

期間，逸祥一手拿著飲料、一手自拍，起初發現沒有路人搭話，他淡定表示：「其實很多人都在看我，再等一下應該我後面就會排隊要。」然而，他透露自己一路站到晚上7點40分，畫面中卻沒有任何人與他搭話，最後他幽默自勉：「沒關係啦，可能大家肚子比較餓，先讓他們吃一點東西。」

▲野生逸祥進行人氣測試。（圖／翻攝自逸祥臉書）



影片一出，隨即引來大批網友開玩笑虧「路人：麻煩，借過一下」、「先生....麻煩不要擋住出入口」、「爆紅的藝人又那麼貼心的真的很少見」、「來都來了，不簽嗎」、「笑著笑著卻哭了」，也有人暖心鼓勵「也太可愛了吧～真的是發自內心的笑ㄟ！逸祥加油」、「辛苦了」。