壯壯穿上「緊身短裙配黑絲」成麻辣教師！　羞道歉：不小心太辣了

記者顧齊祐／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯，憑藉甜美外貌與火辣身材，擁有「人間水蜜桃」的封號，經常透過社群平台分享生活點滴，吸引大批粉絲關注。今（16）日，她於Instagram上傳一系列照片，身穿緊身短裙大秀身材曲線，引起網友熱烈討論。

▲壯壯擁有甜美外貌與火辣身材，吸引大批粉絲關注。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



昨（15）日，樂天桃猿隊舉辦「返校日」主題活動，啦啦隊員們以制服造型現身場邊，賣力為球隊加油。壯壯則化身麻辣教師，紮起俏麗馬尾，搭配黑色緊身條紋短裙與黑色絲襪，露出手臂與肩頸線條，展現前凸後翹的完美曲線，火辣造型瞬間成為全場焦點。

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▲壯壯緊身短裙搭配絲襪，展現身材曲線。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



壯壯在限時動態中幽默留言：「各位樂天同學們～～對不起，老師今天不小心太辣了，你們有專心聽課嗎。」隨後於貼文中補充：「樂天同學們，壯壯老師在說你們有沒有認真聽，不聽話，打屁股。」逗趣互動引來粉絲熱烈回應。

▲壯壯幽默笑說「對不起，老師今天不小心太辣了」。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



壯壯的一系列辣照曝光後，留言區湧入粉絲讚美，紛紛表示：「怎麼可以那麼美的，壯壯老師」、「壯壯老師的話一定要聽」、「老師可以課後輔導嗎」、「壯壯好美身材又好」、「壯壯老師好辣，我無法專心聽課」。

▲壯壯的火辣造型立刻吸引粉絲朝聖。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）