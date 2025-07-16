大元朝聖五月天「目睹F4合體」淚崩！見兒時偶像…全因老公鼓鼓寵妻

記者黃庠棻／台北報導

天團五月天12日晚上在台北大巨蛋開唱，由F4擔任他們的表演嘉賓，4人睽違12年再次合體獻唱〈流星雨〉，讓大批歌迷陷入回憶殺，就到場朝聖的女星大元（林艾璇）也都感動地流下眼淚。今（16）日大元宣布加盟「抓馬文化」經紀公司，在活動上也分享了觀看演唱會的心情。

▲大元目睹F4合體淚崩。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）



大元透露自己從國小就開始追F4，最喜歡的成員是周渝民（仔仔），不僅擁有F4專輯、寫真書，就連周渝民的個人專輯也有購買，被問到迷上對方的原因，她表示「他跟我一樣是宜蘭人，又很真誠。」進了演藝圈後，與對方最近的距離是去年台北電影獎頒獎典禮後台，兩人擦肩而過，直呼「很後悔沒跟他拍照，一直都很喜歡他，這是離他最近的一次。」

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▲大元分享見到偶像合體的心情。（圖／記者湯興漢攝）

而大元回憶目睹F4合體的心情，激動分享「當下看到那一刻，沒想到這麼有感覺，唱進回憶裡，沒特別想到什麼事就哭了，沒有親眼看過他們合體，很震撼。我一邊哭，旁邊的人應該都傻眼。」不過看到偶像狀態還跟20年前一樣好，不斷轉頭對老公鼓鼓說「請你加油好嗎？」還不顧丈夫感受，頻說「我戀愛了。」而鼓鼓只覺得她的行為很好笑。

▲F4在五月天演唱會世紀合體。（圖／相信音樂提供）

事實上，鼓鼓與五月天同屬相信音樂，大元每次都會問「五月天嘉賓是誰？」但老公總是回答不知道，這次丈夫主動約她朝聖五月天演唱會，她就覺得「演唱會一定會有什麼事發生」，在確定要去看演唱會的前一、兩天，就看到F4可能會合體的新聞，沒想到願望竟然成真，看到兒時偶像合體。

▲鼓鼓主動約大元看五月天演唱會，意外讓老婆見到兒時偶像合體。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）