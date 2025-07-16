吳姍儒爆童年窮困「一家四口擠一張床」！　向吳宗憲要錢遭冷漠拒絕

記者孟育民／台北報導

全台唯一台語站立式喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》話題不斷，日前第二季已正式開錄，即將在9月26日（五）與大家見面！第二季前哨戰正式開打！網路版特別企劃《Talk Talk秀台語-全民練喙花》。Sandy 吳姍儒驚喜現身錄影現場，與阿翔搭檔介紹選手時，竟意外大喊出「四聲ㄍㄢ」，嚇壞全場觀眾與工作人員，原來是遇上姓「簡」的參賽者，一時嘴快說錯，搞笑場面讓全場哄堂大笑。

▲許效舜（左起）、Sandy與阿翔《Talk Talk秀台語－全民練喙花》前進醒吾科技大學錄影。（圖／公視台語台提供）

《Talk Talk秀台語－全民練喙花》前進醒吾科技大學錄影，現場宛如校園版綜藝大亂鬥！為了挺進節目正式選拔階段，同學們無所不用其極，從台語RAP、八點檔戲魂上身，到瘋狂地獄哏連發，每一位參賽者都拼盡全力。各種創意表演讓評審與觀眾笑聲不斷，也讓人見識到年輕世代對台語的熱情與表演實力。

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▲學生們火力全開。（圖／公視台語台提供）



醒吾科技大學現場氣氛熱鬧，Sandy 吳姍儒加入戰局自爆童年家境困難，一家四口擠睡在一張床上，她常常找爸爸要錢卻被冷漠回絕！氣得她認真勸誡父親：「做人要有良心啦！」整段演出語氣誠懇卻充滿逗趣，故事的反差感搭配她自然發揮的台語，讓現場笑聲連連，也展現她親民又可愛的一面，成功圈粉全場！