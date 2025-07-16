女星要求幼兒園老師「不要出作業」：兒子絕對不寫！　教育觀引熱議

記者張筱涵／綜合報導

旅韓日籍藝人藤田小百合（Sayuri Fujita）近期因一段教育觀念再度成為韓網話題焦點。她早在3月接受YouTuber張英蘭訪問時就透露，為了保護兒子的學習興趣，曾直接寫信給幼兒園老師，請求「不要再給我兒子作業」，掀起網友兩極反應。

▲藤田小百合曾寫信給幼兒園老師。（圖／翻攝自YouTube／A급 장영란）



藤田小百合在節目中表示，自己觀察到韓國家長普遍重視語言教育，尤其強調英文學習，不過她則希望兒子能先打好韓語基礎：「我們在家說日文，如果他在外面只接觸英文，韓文就會變差。」因此，她決定暫緩英文進度，先強化韓語能力。

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她進一步分享，自己曾寫信給英文幼兒園老師，信中明白寫道：「我以兒子不做作業為榮，請千萬不要再給他作業。」她解釋原因是擔心孩子因此抗拒英文學習，「一旦失去好奇心，就不會想再學了。」

值得一提的是，藤田小百合的兒子ZEN目前已接觸5種語言，包括日語、韓語、中文、英文與西班牙語，語言能力相當優異，她也親自為兒子安排中文家教，全力支持語言發展。然而這種強調「自由興趣導向」的教學方式，也引發部分家長與．網友質疑是否適合團體學習環境。

部分網友認為，藤田小百合的教育理念雖出發點良善，但若不願配合幼兒園的基本教學制度，或許更適合選擇沒有作業負擔的幼兒園或實行在家教育。有網友指出：「教育理念可以不同，但應該尊重老師的教學設計，全部孩子都有作業，只有一個人例外，這對班級秩序並不公平。」

藤田小百合則持續以實際行動落實個人教育信念。於2020年透過日本精子銀行，獨自迎來兒子ZEN，成為單親媽媽。2021年起曾帶著兒子出演育兒節目《超人回來了》，展現真實的母子日常。近期則透過個人YouTube頻道與粉絲交流，也經常分享育兒心得。