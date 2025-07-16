GD後台「合照關穎」親切說再見！　她放大看驚覺：處處都是細節

記者劉宜庭／綜合報導

女星關穎日前到場觀看南韓天王GD（G-Dragon，本名：權志龍）在台北小巨蛋舉行的演唱會，現場氣氛熱烈非凡，她形容這場演出不只是一般的演唱會，更像是進入了一個混亂卻充滿魅力的音樂宇宙。從開場低音落下，到最後彩帶炮轟炸的每一刻，都讓她深刻感受到音樂的震撼力與權志龍作為藝術家的獨特魅力。

▲關穎（右1）收到意外生日驚喜，後台合照GD（中）。（圖／翻攝自關穎IG）

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關穎透露，這晚她感受到權志龍身上散發出一種溫柔卻強大的氣場，讓年近半百的她感動不已。作為七月的壽星，她形容這次體驗是意外的驚喜，特別是能夠近距離進入後台，親眼目睹權志龍的真實面貌，「莫名被給了一個大驚喜，來到後台雖然離得超近，但完全不敢直視他，親切的與我們說再見。」

▲關穎放大與GD合照驚呼「處處都是細節的男人」。（圖／翻攝自關穎IG）



演唱會結束後，關穎與友人一同分享這份難忘的回憶，滿心滿意地回家陪伴家人，並表示小巨蛋的環境依舊舒適，是享受音樂的絕佳場地。她也在社群媒體上列出多個關於權志龍的印象，包括他在舞台上的細節掌控、俏皮可愛的一面、以及他耍狠時的帥氣。

▲關穎朝聖GD演唱會。（圖／翻攝自關穎IG）