主播王淑麗帥兒罕露面「顏值網戀愛」！媽遭無情爆料　私下真實面曝光

記者孟育民／台北報導

東森綜合台益智綜藝節目《全民星攻略》近日到王淑麗、羅成畯、何戎、何鍇、郭主義及Kitty一起來玩「親子檔暑假益智大賽」。其中王淑麗與兒子羅成畯首次在節目上同框，「高顏值母子」立刻引起網友注意，紛紛留言大讚「有媽媽的基因很優秀！」、「真的是帥兒子」。

▲何戎（左起）、何鍇、Kitty、曾國城、蔡尚樺、郭主義、王淑麗及羅成畯錄製《全民星攻略》。（圖／東森綜合提供）



節目錄完後，王淑麗也在臉書分享心得，她表示其實一開始很擔心兒子羅成畯上節目會太緊張，因為兒子私下個性內向，在家話不多。沒想到羅成畯的表現竟讓王淑麗刮目相看，她笑說，「不但沉著穩定，面對城哥的提問侃侃而談，答題時態度有主見又堅定，自信度滿分，表現甚至比我還好，我站在一旁，心裡一直在想：『這真的是我兒子嗎？』」

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▲王淑麗兒子羅成畯表現亮眼。（圖／東森綜合提供）



王淑麗接著透露，「節目裡有『子女爆料爸媽』的橋段，兒子爆我的料還講得特別大聲！我們母子互揭瘡疤得很開心。」原來羅成畯在節目上透露媽媽在家中屬於比較「嘮叨」的角色，並且每到假日，都窩在房間看劇「一步也沒有踏出房門」，午餐、晚餐甚至都叫外送！

▲母子互動有趣。（圖／東森綜合提供）

羅成畯更在節目上大喊：「我只能說大家不要看她平常趴趴GO這麼熱情，家裡就是個宅女！」此話一出立刻笑翻全場！王淑麗聽完則是忍不住回應兒子：「平常上班很累你知道嗎！我每天只睡4個小時，周四周五又要出去趴趴GO真的很累！然後那個劇真的很好看啊！」母子互動相當可愛。



最後，王淑麗也說出真心話，雖然平時會對兒子「嘮叨」不要太常打電動，但其實內心看見兒子玩遊戲時那份專注、冷靜指揮的模樣，覺得真的很帥「Follow your heart，跟隨你的興趣努力發揮，你就是媽媽心中最閃亮的光！」