告別式吹「西索米」賺零用錢！　3鮮肉台星寒冬到北海岸打工崩潰

記者黃庠棻／台北報導

億萬團隊全力打造，今年夏天最熱血的青春電影《進行曲》將於今年8月29日正式上映，電影由《角頭－大橋頭》導演姜瑞智、《痞子英雄首部曲》編劇陳慧如以及《聽見歌再唱》監製陳鴻元攜手合作，日前獲邀成為台北電影節閉幕片，在場千人觀眾熱情鼓掌、尖叫表達他們對這部電影的喜愛。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

今（16）日預告釋出，呼應正式海報，以「 一個男生的叛逆是天真，一群男生的叛逆叫青春」為主題，透過3位鮮肉代表牧森、劉育仁、余杰恩的表演，勢必成為今年夏天最難忘的美好回憶。

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▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

《進行曲》電影海報呈現滿滿青春氛圍，眾多年輕學生揮灑汗水在太陽底下跑步，每天辛勤練習，只為了讓他們所屬的樂旗聯隊，可以打入世界大賽奪得獎盃為校爭光，不讓青春留下任何一絲遺憾。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

而在最新預告中，3位主角牧森、劉育仁、余杰恩各自遇到困境，在繁重課業、經濟匱乏以及家人不支持的狀況下，如何發揮最佳狀態，片中更不乏出現許多精彩台詞，包括「我們現在要開始大冒險」、「去他的台大醫科」，都讓網友直呼「等不及想看了」，並認定是今年最受期待的台灣電影之一。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

為了選出最適切的鮮肉男主角，導演姜瑞智、監製陳慧如下足苦心，完全沒有任何內定，從2022年就公開海選，選角團隊從超過200人的新人演員、素人中進行第一輪篩選，監製表示「每隔幾週，我和導演會挑選六到七個人選，叫來第二輪的面試和試戲。這樣反覆了兩個月後，再選出11位種子演員，讓他們接受6週的表演課訓練和正式試戲，全程都有花絮導演拍攝和側錄」。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

最後，導演與監製選出在《影后》飾演史艾瑪男友小任的牧森、《下半場》劉育仁以及BL大熱戲劇《約．定》余杰恩共同主演，3位帥哥不僅在外型、演技都是經過層層挑選後才脫穎而出，監製陳慧如更強調「我們並不只是在幫《進行曲》挑選男主角，也是在幫整個華語影視圈挑選未來之星！」

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

3位男星為了精準詮釋樂旗聯隊都下足苦心，電影裡其中一個精彩片段，講述這些男孩們為了賺取零用錢買更好的樂器，竟突發奇想外出打工，到告別式吹「西索米」打工賺取零用錢，演員們回憶起該場戲，表示當時是冬天、氣候不好溫度也超低，完全是淒風苦雨。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）

牧森、劉育仁、余杰恩三個人光是吹奏樂器前進的動作就足足拍了13次「大家都被北海岸的大風吹得全身發抖，還要邊吹樂器邊走隊形」，但最後結果讓導演姜瑞智非常滿意，導演大讚「看到他們努力試圖克服困難的認真態度，這完全就是成為一名優秀演員的必要條件」。

▲《進行曲》由牧森、劉育仁、余杰恩主演，將在8月29日正式上映。（圖／未來進行曲提供）