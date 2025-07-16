八點檔女星黃瑄跟胡歌學上海話！　戲裡女兒其實「只小10歲」

記者黃庠棻／台北報導

在台劇《寶島西米樂》中，黃瑄飾演尹昭德的老婆，是「寶島西服店」的師娘，也是超級業務，長袖善舞的性格讓她透過跳交際舞拓展人脈，也為西服店拉了許多訂單。

▲黃瑄、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（圖／緯來戲劇台提供）

黃瑄透露，之前曾跟尹昭德合作過，但沒這麼多密切的對戲，認為能夠跟對方對戲「真是上輩子積陰德或是燒了很多好香」，直呼「因為昭德哥人很好，對戲一點壓迫感都沒有，演技又像摸不著邊那樣無盡頭，跟他演戲就像被海浪托著往前送般，有很大的精神氣場。」

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▲黃瑄、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（圖／緯來戲劇台提供）



不僅如此，《寶島西米樂》裡黃瑄飾演蔡祥嚴格的媽媽，看著女兒的滿江紅成績單大呼小叫，要她快去讀書；實際上，兩人相差大約十歲，但黃瑄認為一點都不難，因為蔡祥是個幼稚鬼。她分享，有次要跟尹昭德拍比較悲傷的戲，大家沉浸在低迷氣氛中，聽到戲外的蔡祥在大笑，導致導演喊卡，還聽到有人說「要那個孩子安靜點！」

▲黃瑄、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（圖／緯來戲劇台提供）



戲外的黃瑄也是嚴格的媽媽，但她不太注重孩子的功課，反而是注意孩子有沒有獨立思考的能力，希望兒子能越來越會判斷是非，不過讓她煩心的不是功課，而是孩子太過動，常坐不住，其實跟戲裡的女兒蔡祥也很像。

過去，黃瑄也曾演過方宥心、王瞳的媽媽，兩人大概才小她兩歲，所以這次飾演女兒的蔡祥小她十歲，加上對方個性很小孩子，反而讓她駕輕就熟。

▲黃瑄、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（圖／緯來戲劇台提供）



劇中，黃瑄是超級大E人，但現實的她卻是個I人，去到人多的地方都想躲起來，最怕自我介紹。幸好這次演出《寶島西米樂》，劇中有許多要講上海話的橋段，她先看《繁花》學胡歌說上海話，也透過上海朋友引薦當地朋友拉群組，把台詞傳給對方，對方唸給她學。

▲黃瑄、尹昭德、蔡祥在《寶島西米樂》飾演一家人。（圖／緯來戲劇台提供）

特別的是，因為黃瑄飾演母親的角色，上海朋友還邀媽媽用長者的口氣再唸一次，等於她要聽兩個版本的上海話，真的很感謝朋友鼎力相助！《寶島西米樂》週一至五晚間5至7點於緯來戲劇43頻道播出。