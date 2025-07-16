涼水祭失控！瘋傳觀眾「水槍裝尿裝酒」狂射啦啦隊臉　邊荷律火大怒指

記者田暐瑋／綜合報導

中信兄弟年度招牌主題日「涼水祭」落幕，吸引超過2.8萬名球迷參與，卻傳出有觀眾無視主辦單位規定，將不明液體裝入水槍中朝啦啦隊女孩噴射，嚴重影響比賽進行及表演者安全。

▲邊荷律在涼水祭被射到眼睛。（圖／翻攝自邊荷律IG）



據現場目擊者表示，有人無視主辦單位規定，不僅將啤酒等不明液體裝入水槍中四處噴射，更有人將水槍對準啦啦隊成員及選手臉部射擊，邊荷律在進行表演時，遭到水槍射中眼睛，當場出現不適症狀，仍敬業地完成表演，更離譜的是，有部分觀眾竟炫耀在水槍中添加啤酒，甚至聲稱以稀釋尿液進行噴射。

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▲邊荷律在涼水祭被射到眼睛。（圖／翻攝自邊荷律IG）



對於此次事件，主辦單位表示，活動前已透過官方粉絲專頁及現場廣播多次宣導相關規定，包括禁止噴射頭部與臉部、禁止往舞台與球場噴水，以及禁止使用非清水等規範。然而仍有少數球迷無視規定，甚至影響到選手比賽，讓網友忍不住質疑該活動明年是否還要照樣舉辦，「每年還是看到一堆屁孩朝著PS們的眼睛噴，也沒有人去制止」、「如果有人裝有害液體來噴呢」、「昨天被小孩直接射擊到左眼，隱形眼鏡瞬間變成霧茫茫」。