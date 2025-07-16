一劍浣春秋5字發聲！前AV女優濱崎真緒不滿惡評…跨海找律師要求道歉

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優濱崎真緒因不滿台灣知名AV評論家「一劍浣春秋（黃正）」說她責怪前經紀公司，昨日（15）委託台灣律師發聲明，要求對方出面說明。而一劍浣春秋回應網友質疑。

▲前AV女優濱崎真緒不滿AV達人「一劍浣春秋」的言論，透過律師發聲明要求道歉。（圖／翻攝自IG、示意圖資料照）

一劍浣春秋昨日（15）曾在Threads發文，開頭寫道「鼻屎大的殺機，汪洋般的殺意，核彈般的殺招」，接著回憶起上編劇課老師要求不要創作不切實際的情節，因為觀眾無法感同身受，只會覺得「有那麼嚴重嗎」。然而，現實生活中這類情況卻屢見不鮮，尤其是有些人因小事心生芥蒂，愛之欲其生，惡之欲其死，非要鬧到魚死網破才罷休，最後寫下「放過別人，也放過自己吧。」其中有網友轉前AV女優濱崎真緒於當日下午發表的律師聲明並問「回應？」，他回覆：「有看到，謝謝。」

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▲網友轉發濱崎真緒律師聲明，一劍浣春秋：「有看到，謝謝。」

（圖／翻攝自Threads）

濱崎真緒表示，一劍浣春秋在未經查證的情況下，臆測她與前經紀公司解約的原因，內容與事實有明顯出入，不僅對她本人造成困擾，也波及現任經紀公司，導致該文被多家媒體轉載，已經形成惡意擴散。律師聲明提及「本人特委請貴律師代為聲明，對黃正之行為予以嚴正譴責，並籲請黃正出面回應並說明伊於發文前的查證過程。」