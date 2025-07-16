觀眾猛批《RM》池睿恩擺爛！　劉在錫拚全力仍輸「妳只知道吃」

記者張筱涵／綜合報導

SBS長壽綜藝節目《Running Man》近日播出15週年特輯「再次想看的Running Man」，安排成員挑戰經典的「肥皂水斜坡」遊戲，邀來Super Junior的利特、銀赫與圭賢擔任嘉賓。然而，女成員池睿恩在該單元中的表現，卻意外引發觀眾批評，網路上更掀起對她「消極態度」的熱議。

▲池睿恩沒走幾步就說要休息。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）



節目設計為兩人一組，先爬上肥皂水斜坡到達頂端並貼上姓名貼的隊伍，即可獲勝。每隊的戰略也有所不同，有些隊伍選擇要綁連接繩，池睿恩與劉在錫搭檔就是如此。但女方從一開始沒走幾步就跪下，到階梯時也是走幾階就又坐下說「前輩太快了」，這段過程中更讓對方無力下滑，消磨了好一陣子後才終於又站起來一同向上。

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劉在錫想出辦法先抓起連接終點階梯的繩子，並要求池睿恩跟上，怎料池睿恩並沒有動作，僅說沒辦法爬，就這樣劉在錫撐了好一陣子加上其他隊伍的阻撓，最後沒了力氣下滑。劉在錫看見其他隊伍順利完成任務後，不滿表示「妳為什麼什麼都不做，只知道吃飯」，池睿恩則解釋「這是對我不利的遊戲，我也盡全力了」。

▲劉在錫撐了好一陣子最終還是滑落，忍不住說池睿恩「什麼都不做」。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）



▲池睿恩說自己已經盡力且遊戲對自己不利。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）



另一名女性主持人智孝則在一對四的情況下，仍展現驚人的毅力，並發現了方法讓自己成功靠著爬在趴在斜坡上的崔丹尼爾、哈哈背上瞬間上到最頂端，看到這樣的情形，劉在錫也拍了一下池睿恩說「就該那樣做啊」。

▲劉在錫看見智孝的模樣要池睿恩看著學。（圖／翻攝自YouTube／SBS Entertainment）



節目播出後，大量觀眾留言表達失望，有人直言「年紀最大的池錫辰都努力挑戰，池睿恩卻從頭喊累，一點都不嘗試」、「這真的不是一兩次了，除了吃東西以外的遊戲都很爛，劉在錫都爬到最上面拉了，結果她馬上就放棄，看了真的覺得…唉」、「這真的不是體力不好的問題，而是『意志力』的差異，全昭旻也很不會這種體力遊戲，但也是很努力所以有很多畫面，池睿恩則是乾脆說『我做不到』就不做，才會被人家說真的很可惜」。

不過也有人認為，「她是想走女版池錫辰的設定吧」、「真的是沒力氣到很神奇的程度，但不覺得要被罵成這樣欸」、「綜藝就當綜藝看吧」、「體力面的真的很弱，但其他遊戲很努力啊」。

池睿恩自2024年6月加入《Running Man》，並於同年12月成為正式固定班底。當時她曾坦言：「加入《Running Man》是我長久以來的夢想，會用與成員們的默契來回報觀眾。」