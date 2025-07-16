《歌手》翻車後調適心情　范瑋琪低調遮臉「現身台北」

▲本刊讀者巧遇范瑋琪在台北松山文創園區逛街。（圖／讀者提供／CTWANT）

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范瑋琪歷經2020年的「狗官事件」，原本2023年要東山再起，舉辦北流演唱會，卻又碰上老公「黑人」陳建州爆出性騷擾爭議，讓她決定取消演出。沉寂多時後，范瑋琪先前以補位歌手之姿登上《歌手2025》，卻因表現不佳而上微博熱搜。雖然在網路上被攻擊，但她心情似乎調適得不錯，被時報周刊CTWANT讀者捕捉到悠閒逛街的身影。

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▲范瑋琪獨自一人看起來相當悠閒。（圖／讀者提供／CTWANT）

上月27日下午3點左右，本刊讀者在台北市松山文創園區巧遇正在逛街的范瑋琪，當時只有她一個人，經紀人與老公黑人都不在身邊，只見她戴著眼鏡及口罩，身穿綠色上衣搭配米色寬褲，看起來文青氣息十足，她在賣首飾的攤位前仔細看著項鍊，並與老闆聊得很開心。雖然沒有特別變裝，但沒有路人認出她來，給了她一個無人打擾的逛街時間。

▲范瑋琪以補位歌手身分參加《歌手2025》。（圖／翻攝自范瑋琪微博／CTWANT）

去年范瑋琪到大陸參加拼盤演出，之後又舉辦個人演唱會「我們之間的事」巡演，還在啟動記者會上因「近鄉情怯」哽咽。日前她以補位歌手身分參加《歌手2025》，演唱自己的經典歌曲〈最初的夢想〉，全程不修音、全開麥直播，結果她表現不佳聲音狂抖，得到第8名墊底淘汰，下台後在後台情緒崩潰大哭。

▲演唱自己的經典歌曲翻車，范瑋琪也發文表達心聲。（圖／翻攝自范瑋琪微博／CTWANT）

遭到淘汰後范瑋琪發文表示已經很多年沒有參與電視節目的錄製，但因為表現不好對自己很失望，也辜負了大家的期待，「但我想，人生不需要每天都閃閃發光，但只要堅定的往最初的夢想前進，繼續走在會發光的路上就可以了！」由於當時剛好遇到大陸高考，她也說：「祝福所有考試的同學們能用平常心面對考試（不要像我哈哈），願你們都考得很好！」用自嘲方式化解這次的失誤。

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