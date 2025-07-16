仙塔遭指受寵富商「拿了4千萬」　貴婦持大量親密照爆料…狗血內幕曝

▲富商王廣德（前排中）的飯局總是名媛環繞，也因此引發不少戲劇化的爭風吃醋。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

沒想到這一起詐欺案，後面牽扯出更多名媛們的爭風吃醋和勾心鬥角；因為與仙塔律師交好的王廣德，就是不久前邀宴飯局引致女子吵架互告，還能讓帝寶貴婦幫他洗玫瑰花瓣浴的同個社交紅人。

飯局上有頭有臉的名媛貴婦不少，有的只是純粹熱愛美食，有的則是對富商抱有不一樣的遐想，這樣的一個年輕小妹妹如此輕易搶走王廣德的注目，自然有人心生嫉妒，於是在仙塔爆出詐騙案時，名媛貴婦樂不可支地向媒體掀底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲仙塔律師以美女形象走紅，曾宣稱伸張正義，卻因詐騙案而形象大跌。（圖／翻攝自仙塔律師santa臉書）

比如說有貴婦提供大量仙塔和王廣德親暱舉動的照片給電視台，指控仙塔和其他人聯手向富商詐財，「她們每一次吃飯都是18萬到30萬，什麼東西，吃黃金也沒有那麼貴」，貴婦大膽地控訴仙塔和人聯手藉此取得3到4千萬元，還說「仙塔律師（李宜諪）在7月2日交保當日，就立即致電王廣德索取25萬元，作為餐宴開銷。」

而這位指控仙塔詐財的貴婦，因住在帝寶而有「帝寶貴婦」之稱，據悉帝寶貴婦爆料後，還得意地向朋友炫耀，就是她去講的。不過帝寶貴婦和王廣德的故事也是劇力萬鈞。

▲富商王廣德總能讓女生爭風吃醋，其中帝寶貴婦找他泡玫瑰花瓣澡更是一大奇情逸事。（圖／鏡週刊提供）

過去曾傳出，帝寶貴婦為了取悅王廣德，特地精心安排男方到帝寶洗玫瑰花瓣澡，帝寶貴婦雖否認到底，不過王廣德則在飯局上拍影片承認此事為真。還有其他人取笑帝寶貴婦根本是自己「孤戀80歲富商」。總之在名利情欲的糾葛下，暗藏著名媛們的爭風吃醋與勾心鬥角，狗血程度堪比8點檔。





更多鏡週刊報導

仙塔名媛大亂鬥／仙塔跌谷底名媛補一腳 加碼爆與富商飯局的私人關係

仙塔名媛大亂鬥2／愛揪美女、貴婦陪吃米其林 王廣德奢豪日常曝光